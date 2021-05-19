ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей

Новости

Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке 16:14
В Самаре побит температурный рекорд 66-летней давности 16:10
В Югре четыре человека пострадали на месторождении 16:04
Льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут продлить 16:04
В КЧР инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки бараном 16:00
В Москве мошенники украли дистанционно 16 миллионов рублей 16:00
Хабенский и Бурунов сыграют в ремейке "Алисы" Кира Булычёва 16:00
"Желтый" уровень в Москве продлили до утра субботы 16:00
Путин поддержал перенос переписи населения на октябрь 15:52
В Петербурге от коронавируса начали прививать по ночам 15:44
Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии по футболу на Евро-2020 15:31
Нарышкин: Регистрация "Спутника V" в ЕС затягивается специально 15:30
Снуп Догг выпустит сериал о самых тупых преступниках в мире 15:30
"ЕР" готовит 46 проектов законов для реализации Послания президента 15:27
Матвиенко оценила шансы на возвращение США в Договор по открытому небу 15:22
СМИ: "Фиорентина" готова отпустить Кокорина 15:17
Умерла актриса Татьяна Проценко - Мальвина из "Приключений Буратино" 15:04
В Челябинске выявили картель среди поставщиков "Кванториума" 14:59
Медведев считает, что вакцинация может иногда быть обязательной в интересах государства 14:55
Крым, Дальний Восток и Золотое Кольцо получат 1 млрд рублей на развитие 14:52
У экранизации "Метро 2033" появились режиссер и дата премьеры 14:51
МИД: Россия может стать посредником между палестинцами и израильтянами 14:51
Собянин опроверг информацию о застройке «РЖД Арены» жильем 14:49
Цыганов и Снигирь сыграют в новой экранизации "Мастера и Маргариты" 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 15:17
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей

Текст: Игорь Зубков
Банк России решил ввести единую шкалу индивидуальных кредитных рейтингов граждан в диапазоне от 1 до 999 (чем выше рейтинг, тем ниже кредитный риск заемщика) и установить единообразные подходы к расчету таких рейтингов разными бюро кредитных историй. Так, испортить рейтинг сможет просроченная задолженность на сумму от 500 рублей в течение более чем 90 дней. Кроме того, граждане смогут сравнивать свой рейтинг с усредненными значениями по нескольким группам заемщиков.

Проект указания на этот счет Банк России опубликовал для общественного обсуждения.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Что нужно знать, прежде чем брать кредит

Индивидуальный рейтинг основывается на сумме долга, комбинации кредитных продуктов, платежной дисциплине и других факторах, он позволяет заемщику оценить шансы на кредит, а банку - провести экспресс-оценку кредитоспособности. Такой рейтинг может, но не обязан содержаться в основной части кредитной истории. Его считают три крупнейших бюро кредитных историй (БКИ, аккумулируют 95% информации о заемщиках), но по разным методикам, и один и тот же заемщик может иметь оценку по трем шкалам - от 1 до 900, от 1 до 1300 и от 300 до 850, их трудно сопоставить, к тому же они могут противоречить друг другу. В состав отчета, с которым может ознакомиться сам заемщик, рейтинг включают только два БКИ.

Единые кредитные рейтинги граждан Банк России предложил ввести еще в 2019 году.

Чтобы упростить понимание информации о кредитном рейтинге, Банк России намерен потребовать предоставлять ее и в графическом виде. Гражданин увидит свое место на общей шкале, разбитой на четыре группы разного цвета в зависимости от значений рейтинга. Группа, имеющая наиболее высокий рейтинг, составит 10% от общей "популяции" субъектов кредитных историй, остальные три группы будут иметь долю по 30%.

Банк России будет проверять корректность методик, которые используют бюро кредитных историй.

Фото: iStock
ЦБ РФ обяжет банки выкупать у граждан "мутные" финансовые продукты

Изменения в закон о кредитных историях, которые дают возможность Банку России устанавливать требования к методике вычисления и составу раскрываемой БКИ информации об индивидуальных рейтингах, вступают в силу 1 января 2022 года. В соответствии с проектом указания Банка России такие требования для квалифицированных БКИ (такой статус пока получило только НБКИ) вступят в силу с 1 января 2022 года, а для остальных БКИ - с 1 января 2024 года.

Как отмечает Банк России, индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчетом (два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату), но он может предоставляться и отдельно.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Матвиенко не видит оснований для введения локдауна в России
Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Байдена
Водителям напомнили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды
Приставы сообщили о семи миллионах невыездных россиян
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов