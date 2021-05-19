ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей

Банк России решил ввести единую шкалу индивидуальных кредитных рейтингов граждан в диапазоне от 1 до 999 (чем выше рейтинг, тем ниже кредитный риск заемщика) и установить единообразные подходы к расчету таких рейтингов разными бюро кредитных историй. Так, испортить рейтинг сможет просроченная задолженность на сумму от 500 рублей в течение более чем 90 дней. Кроме того, граждане смогут сравнивать свой рейтинг с усредненными значениями по нескольким группам заемщиков.

Проект указания на этот счет Банк России опубликовал для общественного обсуждения.

Индивидуальный рейтинг основывается на сумме долга, комбинации кредитных продуктов, платежной дисциплине и других факторах, он позволяет заемщику оценить шансы на кредит, а банку - провести экспресс-оценку кредитоспособности. Такой рейтинг может, но не обязан содержаться в основной части кредитной истории. Его считают три крупнейших бюро кредитных историй (БКИ, аккумулируют 95% информации о заемщиках), но по разным методикам, и один и тот же заемщик может иметь оценку по трем шкалам - от 1 до 900, от 1 до 1300 и от 300 до 850, их трудно сопоставить, к тому же они могут противоречить друг другу. В состав отчета, с которым может ознакомиться сам заемщик, рейтинг включают только два БКИ.

Единые кредитные рейтинги граждан Банк России предложил ввести еще в 2019 году.

Чтобы упростить понимание информации о кредитном рейтинге, Банк России намерен потребовать предоставлять ее и в графическом виде. Гражданин увидит свое место на общей шкале, разбитой на четыре группы разного цвета в зависимости от значений рейтинга. Группа, имеющая наиболее высокий рейтинг, составит 10% от общей "популяции" субъектов кредитных историй, остальные три группы будут иметь долю по 30%.

Банк России будет проверять корректность методик, которые используют бюро кредитных историй.

Изменения в закон о кредитных историях, которые дают возможность Банку России устанавливать требования к методике вычисления и составу раскрываемой БКИ информации об индивидуальных рейтингах, вступают в силу 1 января 2022 года. В соответствии с проектом указания Банка России такие требования для квалифицированных БКИ (такой статус пока получило только НБКИ) вступят в силу с 1 января 2022 года, а для остальных БКИ - с 1 января 2024 года.

Как отмечает Банк России, индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчетом (два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату), но он может предоставляться и отдельно.