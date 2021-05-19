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19.05.2021 21:15
Рубрика: Экономика

Цены на металл продержатся еще минимум полгода

Текст: Марина Трубилина

Охлаждение на рынке металла произойдет не ранее, чем через полгода. Об этом сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном ценам на металлопрокат.

Фото: Александр Коркка/РИА Новости
Минпромторг ведет переговоры с металлургами по ценам на металл

По прогнозам на 8 недель вперед пока не видно движения к тому, чтобы цены пошли вниз, сказал Евтухов. Это связано с большим спросом на металл на мировом рынке. Китай наращивает потребление, в то время как Индия из-за пандемии сократила объем производства стали. Не до конца восстановилась по объемам производства Европа.

По мнению Евтухова, некоторое охлаждение наступит не раньше конца осени.

Повлиять на российский рынок можно введением запретительной пошлины на вывоз металла. Однако это может привести к остановке производства. Второй вариант - менять налоговое законодательство, чтобы на короткий срок вводить отдельную ставку по налогу на прибыль.

Металлурги готовы сейчас предоставлять скидки в 25-30% на поставки металла для строительства социальных объектов и крупных инфраструктурных проектов, рассказал Евтухов. Сейчас идет сбор информации о том, сколько и какого металла нужно регионам. Только строительство Восточного полигона может подорожать в этом году из-за роста цен на металл на 8 млрд рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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