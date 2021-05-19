Что показала Google в первый день конференции Google I/0 2021

Компания Google провела масштабную онлайн-презентацию, на которой анонсировала новые продукты, обновления для существующих сервисов, а также операционную систему Android 12. Трансляция мероприятия проходила на YouTube.

Анонс начался с показа LaMDA - специальной программы, которая позволяет общаться с искусственным интеллектом на естественном языке. В компании уверяют, что LaMDA - настоящий прорыв в области взаимоотношения компьютера с человеком. Например, ИИ умеет строить диалог самостоятельно, подбирая подходящие варианты ответа, диалоги при этом не повторяются.

Компания хочет интегрировать новинку в Google Assistant и поиск видео по картинкам. Так, ИИ можно будет попросить показать определенный момент в видеоролике вместо того, чтобы перематывать его вручную. Как отметил CEO Google Сундар Пичаи, пока LaMDA способна работать только с текстовыми запросами, но в компании хотят, чтобы она могла понимать и голос.

Серьезное обновление получили Google Chrome, Google Photo и другие сервисы. Например, пользователь в один клик сможет менять пароли на интернет-сайтах. Делается это следующим образом: пользователь нажимает кнопку "сменить пароль", и робот автоматически проделывает всю процедуру за него, в том числе "выдумывает" новый пароль. Для использования этой "фишки" должна быть обязательно включена "синхронизация паролей". Также браузер отслеживает, был ли какой-либо из паролей скомпрометирован и сразу предлагает сменить его. Пока нововведение работает только в США, но в дальнейшем появится и в остальном мире.

В Google Photo появилась функция "Любимые воспоминания" и "Кинематографические моменты". ИИ будет анализировать фотографии и подмечать на них определенные вещи, например интерьеры, достопримечательности и другие объекты. Кроме того, ИИ сможет "оживлять" фотографии, добавляя на них различные анимации. Для фотографий, которые пользователь хочет скрыть, появилась отдельная защищенная паролем папка. Тренд на конфиденциальность данных перешел и в Google-поиск - теперь легко можно удалить историю недавних запросов выбрав определенный промежуток времени.

Не обошлось и без модного нынче тренда на голографическое общение. Компания представила Project Starline. Благодаря камерам высокого разрешения и датчикам глубины в комнате создается реалистичное изображение человека, и "вы можете с ним общаться точно так же, если бы он физически присутствовал у вас в гостях". Нечто подобное уже делал Microsoft - но там используются очки дополненной реальности, здесь же пользователю не нужно надевать какие-то дополнительные аксессуары.

Операционную систему для умных часов американская компания теперь будет делать в партнерстве с Samsung. Как утверждает Google, новая платформа позволит взять все лучшее, что есть Wear OS и Tizen.

Сервис видеоконференций Google Meet сможет переводить речь пользователей в реальном времени, эта функция появится уже в текущем году. Например, если между собой беседуют люди из разных стран, то, что говорит собеседник, будет переведено в субтитры на ваш язык.

В Google рассказали, что операционная система Android установлена на 3 млрд устройств в мире. Новинка - Android 12 - станет "самым большим изменением за последние годы". В частности, появилась настройка безопасности Privacy Dashboard, она позволяет видеть, какое приложение включило микрофон или камеру. В панели инструментов сверху показывается соответствующий значок.

Android 12 появится осенью 2021 года. Пока для загрузки доступна только бета-версия, загрузить ее могут владельцы смартфонов Pixel, а также некоторых моделей других брендов.