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19.05.2021 20:00
Рубрика: Культура

COVID атакует "Евровидение": Исландия тоже не споет на Ahoy Arena

Текст: Александр Алексеев
Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images
Фото: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

В Роттердаме два дня назад прошло очередное тестирование артистов на коронавирус. И в двух делегациях - Исландии и Польши - как мы уже рассказывали - оказались положительные результаты. Исландцы и поляки оправились на двухнедельный карантин. Но, кто именно заболел: певцы или, например, не обязанный приезжать на Ahoy Arena руководитель делегации, в оргкомитете "Евровидения" тогда не сообщили.

Фото: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
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Теперь стало известно, что СOVID-19 обнаружен у одного из участников исландской группы Dadio & Gagnamangio. Поэтому, ради здоровья других конкурсантов, она не сможет живьем выступить во Втором Полуфинале.

По регламенту вместо исполнения исландцев со сцены зрители смогут теперь увидеть их резервное видео или запись репетиции. А потом проголосовать или нет за этот формат. Об этом сообщает сегодня официальный сайт "Евровидения". При этом запись выступления группы сможет выйти в финал наравне с концертными номерами других исполнителей, спевших со сцены.

Кстати

Не все зрители заметили, но и в Первом полуфинале один номер тоже транслировался не со сцены, а в формате резервной записи. Речь идет о видео австралийской певицы Montaigne, пока оставшейся из-за карантина у себя на родине. Но "запасная" версия ее песни Technicolour телезрителей Европы не впечатлила. И они не проголосовали за то, чтобы австралийка выходила в финал.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Пандемия коронавируса COVID-19

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