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19.05.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Для дачников могут продлить "водную амнистию"

Текст: Ольга Игнатова
Законопроект о продлении так называемой водной амнистии проходит согласование с профильными ведомствами. Об этом "Российской газете" рассказали в Союзе садоводов России. Автор инициативы - председатель Союза садоводов России, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук. По его словам, в продлении "водной амнистии" заинтересованы многие садоводы.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Амнистия" действовала до 2020 года. Она давала людям возможность временно пользоваться уже обустроенными скважинами без предусмотренного законом оформления. Одновременно их владельцы получали время собрать необходимые документы и получить лицензию. "Однако отведенного периода, как показала практика, оказалось недостаточно: кто-то не успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности "легализовать" скважины", - заключил Олег Валенчук.

Фото: iStock
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Сейчас, по закону "О недрах", лицензия на пользование подземными водами не требуется только для небольших скважин. Если объем добычи воды из них не превышает 100 кубометров в сутки, водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения и расположен над ним, подземная вода используется для собственных нужд, то тогда лицензию можно не оформлять.

В других случаях скважины попадают под требования о лицензировании. В этих случаях, помимо сбора необходимых документов, надо оплатить госпошлину в размере 7500 рублей. Игнорирование требований закона о лицензировании скважин, подчеркивает Олег Валенчук, грозит крупными штрафами.

Для физлиц размер штрафа - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных - от 30 до 50 тысяч. Самые крупные штрафы накладываются на юрлиц - от 800 тысяч до миллиона рублей. Аналогичное наказание грозит и тем, кто допустит нарушения условий использования скважин, предусмотренных лицензией, добавляет депутат.

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