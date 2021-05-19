Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров

Российский экологический оператор попросил школьников отказаться от воздушных шаров на выпускных балах. В РЭО считают, что давняя традиция отправлять в небо шары негативно скажется на экологии. Загрязнение окружающей среды колоссальное. Две тонны неперерабатываемого мусора - это не шутки.

"Мы призываем школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики", - сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Воздушные шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги и не подлежат вторичной переработке. За рубежом подобные отходы сжигают, но в России такое не практикуется. В лучшем случае шары окажутся на полигоне ТБО, где будут очень долго разлагаться.

Латексные шары часто называют биоразлагаемыми. Но и они не являются экологичными из-за добавления в них полимеров. Биологи обнаружили сотни микрочастиц пластика в каждой особи ельца, выловленного в апреле 2020 года в реке Томь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экологов.