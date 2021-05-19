Экс-замминистра ЖКХ Башкирии лишился имущества на 113 млн рублей

Уфимский районный суд Башкирии изъял в доход государства имущество бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республик Ильдуса Мамаева на общую сумму 113,627 миллиона рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов РБ.

Такова была стоимость сделок по приобретению иностранной валюты. Также в доход государства обращены две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште.

Недействительными признаны и договоры дарения двух квартир и гаражного бокса в Уфе, договоры купли-продажи двух квартир, двух жилых домов, нежилого помещения, гаражного бокса, земельного участка и двух автомобилей, заключенные между Мамаевым и его родственниками.

Уфимский районный суд рассматривал гражданское дело по исковому заявлению прокурора Башкирии.

Требования прокурора были мотивированы результатами прокурорской проверки и материалами уголовного дела по факту хищения более 113 миллионов рублей в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан". По итогам проверок правоохранительные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Решение суда в законную силу пока не вступило.