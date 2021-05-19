Почти две трети взрослого населения России выходят в интернет ежедневно. Все чаще с мобильных устройств - Глобальная сеть больше не привязана к конкретному месту, теперь она всегда на расстоянии вытянутой руки. Как и для чего используют эту возможность жители страны, показал опрос трех тысяч интернет-пользователей, проведенный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Главными "шлюзами" в онлайн-реальность являются сегодня мобильные приложения - они установлены на смартфонах 98 процентов респондентов, принявших участие в исследовании, причем набор этих программ довольно обширен. Самые востребованные среди них - соцсети и электронная почта, они есть у примерно 85 процентов респондентов. Безусловное лидерство таких приложений говорит о том, что общение, связь с другими людьми - по-прежнему важнейшая ценность, хотя со временем и эти отношения виртуализируются, все активнее переходя в онлайн. Около трети опрошенных в равной степени общаются лично и посредством интернета, еще 39 процентов тяготеют к онлайн-общению. Лишь каждый седьмой участник опроса заявил, что переписке и звонкам в мессенджерах предпочитает личные встречи.

Постепенно переходит в онлайн-пространство и привычная до недавнего времени бюрократия: об этом свидетельствует популярность приложения госуслуг, которое установлено на смартфонах 69 процентов опрошенных. Впрочем, среди молодежи его функционал не слишком востребован: менее половины респондентов в возрасте до 25 лет установили это приложение, а вот в группе пользователей старше 60 лет таких уже 85 процентов. Госуслугам по степени востребованности приходится конкурировать с прогнозом погоды (68 процентов). Интерес к соответствующим приложениям с возрастом также неуклонно возрастает. Ожидаемо самыми "молодыми" являются различные музыкальные приложения, мессенджеры, онлайн-игры.

Спектр используемых мобильных приложений значительно расширился за время пандемийной изоляции: в этот период половина опрошенных установили новые программы. За это время на смартфонах многих респондентов появились приложения "для души": онлайн-игры, доставка продуктов и готовых блюд, знакомства, обучающие программы и приложения, фильмы и сериалы, спорт и фитнес. Необходимость адаптироваться к новым реалиям повлекла за собой увеличение спроса и на традиционно "рабочие" приложения (планирование, работа с базами данных, облачные хранилища, офисные программы для работы с текстом, таблицами и др.), но они с большим отрывом проиграли досуговым. Самоизоляция, ограничение передвижений высвободили новый бюджет времени, а запрет на работу индустрии развлечений заставил искать возможности времяпрепровождения в онлайне.

Хотя интернет-пользователи и демонстрируют массовую приверженность мобильным приложениям, платить за них готовы далеко не все: лишь у каждого четвертого участника опроса оформлена платная подписка; как правило, не дороже 2900 рублей в год суммарно за все приложения. С большей готовностью пользователи тратят деньги на развлекательный контент (музыка, фильмы, сериалы) и безопасность (антивирусы), которой в целом уделяется важное внимание: 57 процентов опрошенных применяют антивирусные средства на своих девайсах, 21 процент используют антиспамовые фильтры.

Вера в возможности интернета соседствует с реалистичным пониманием рисков, которые он несет

Онлайн держит не только развлечениями. Сегодня интернет все активнее превращается в новый, виртуальный рынок труда. Несмотря на то что очная, привычная нам всем форма занятости пока доминирует, все больше жителей страны начинают подрабатывать в интернете. Около 20 процентов опрошенных указали, что получают дополнительный доход от такой деятельности. Среди респондентов этой группы самая распространенная форма заработка в онлайне - продажа товаров (37 процентов). На втором месте - доход от ставок, игр и киберспорта. Здесь в полной мере проявляются гендерные различия в проведении досуга: среди мужчин доход от такой деятельности получали 36 процентов, а среди женщин - лишь 18 процентов. Из каждых 100 респондентов, зарабатывающих в интернете, 15 имеют доход от копирайтинга, почти столько же - от ведения блога или видеоканала, стриминга. Несколько реже респонденты зарабатывают, выполняя сбор и анализ данных, предлагая свои услуги (ремонт, уборка и др.) на различных онлайн-платформах (в каждом случае - 12 процентов).

Несмотря на разнообразие возможностей, интернет пока выступает, как правило, лишь дополнительным источником дохода. Среди опрошенных только пятая часть из тех, кто зарабатывает здесь, считают эту деятельность основным заработком. Для большинства же она обеспечивает около 10 процентов общего дохода. Такая расстановка сил между работой оффлайн и онлайн в будущем может измениться. Сегодня появляются и набирают популярность нестандартные, новые формы занятости: частичная (работа на неполное рабочее время), временная занятость (работа по временному договору, например, для выполнения единичного проекта), работа по вызову (с нулевой нормой рабочего времени), "лизинг работников" и др. Такие условия и отсутствие привычных гарантий заставляют многих искать дополнительный источник дохода - и интернет видится простым и правильным выбором. Из числа участников исследования, которые прежде не зарабатывали онлайн, почти 80 процентов хотели бы попробовать.

В тему

Привлекательность интернета как среды для работы, жизнедеятельности в целом обусловлена довольно позитивным представлением пользователей о ней. Многие участники исследования заявили, что считают эту среду комфортной (42 процента против 32 процентов тех, кто находит ее некомфортной), понятной (также 42 против 32 процентов) и даже дружелюбной (34 против 22 процентов). При этом 85 процентов респондентов осознают угрозу утечки персональных данных в интернете, 73 процента стараются не делиться ими при выполнении различных операций в Глобальной сети. Оптимистичное отношение к возможностям, которые открывает онлайн, соседствует с вполне реалистичным пониманием рисков, которые он в себе несет.