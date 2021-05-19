"ЕР" готовит 46 проектов законов для реализации Послания президента

В "Единой России" заявили, что готовят 46 проектов федеральных законов для обеспечения реализации Послания президента России.

"Сделаем все, чтобы они были приняты в кратчайшие сроки и чтобы меры, которые были озвучены в послании, заработали как можно скорее", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании о реализации отдельных положений послания президента РФ Федеральному Собранию.

Он также подчеркнул, что для "Единой России" Послание - это прямая программа действий. "Ключевой блок нашей предвыборной программы, с которой мы пойдем на выборы в этом году", - заявил Турчак.

В ходе совещания премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что "Единая Россия" инициировала необходимые изменения по созданию целостной системы мер для повышения уровня доходов семей с детьми. Речь идет о ежемесячных выплатах беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет, а также оплате больничных по уходу за детьми до 7 лет в размере 100% от среднего заработка.