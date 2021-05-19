ЕС разрешит въезд полностью вакцинированным туристам

Поскольку уровень вакцинации в странах-членах ЕС "резко" возрос, чиновники Еврокомиссии заявили, что настало время ослабить правила для поездок, не связанных с необходимостью, а также законодательно предусмотреть полномочия для "экстренного торможения" в случае необходимости, пишет Guardian.

"Мы предлагаем снова принимать вакцинированных туристов и туристов из стран с хорошим состоянием здоровья. Но если возникнут проблемы, мы должны действовать быстро. В этой связи необходимо задействовать "механизм экстренного торможения ЕС", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии рассчитывают, что границы ЕС будут вновь открыты не позднее начала июня при согласии государств-членов.