Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. N 286 "Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:

1. Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 г. на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу).

2. Образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге (далее - межведомственный оперативный штаб).

3. Утвердить прилагаемые:

а) Положение о межведомственном оперативном штабе по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге;

б) состав межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге по должностям.

4. Определить, что:

а) контролируемые зоны устанавливаются в целях организации санкционированного доступа в них физических лиц и транспортных средств;

б) доступ физических лиц и транспортных средств в контролируемые зоны осуществляется после проведения уполномоченными лицами проверки прав доступа в эти зоны и досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

в) запретные зоны устанавливаются в целях исключения доступа в них физических лиц и транспортных средств без служебной или производственной необходимости;

г) границы контролируемых и запретных зон обозначаются на местности хорошо видимыми знаками и (или) надписями правообладателями земельных участков, зданий, сооружений, объектов.

5. Установить, что:

а) расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области объекты производственного, социально-культурного, спортивного и коммунально-бытового назначения, земельные участки, предназначенные для размещения указанных объектов, и иные территории, в отношении которых требуется реализация специальных мер по их антитеррористической защищенности, подлежат усиленной охране в период действия усиленных мер безопасности;

б) собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением чемпионата Европы по футболу и запланированные на период действия усиленных мер безопасности, на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, которые определяются соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления по согласованию с межведомственным оперативным штабом;

в) деятельность расположенных на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, ограничивается на период действия усиленных мер безопасности.

6. Запретить на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области в период действия усиленных мер безопасности:

а) оборот гражданского и служебного оружия (далее - оружие) и боеприпасов (за исключением экспонирования, учета, хранения и изъятия оружия и боеприпасов, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, а также передачи, ношения, транспортирования и использования оружия и боеприпасов при исполнении работниками организаций с особыми уставными задачами возложенных на них федеральным законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции);

б) оборот взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения, а также изделий на их основе (за исключением хранения и изъятия таких веществ, материалов и изделий);

в) оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, включенных в списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964 (за исключением хранения и изъятия таких веществ, а также за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке).

7. Оборот оружия, боеприпасов, веществ, материалов и изделий, названных в пункте 6 настоящего Указа, в исключительных случаях может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба.

8. Межведомственному оперативному штабу:

а) приступить к выполнению возложенных на него задач со дня вступления в силу настоящего Указа;

б) определить перечень контролируемых и запретных зон, а также утвердить описание их границ;

в) определить порядок доступа физических лиц и транспортных средств в контролируемые и запретные зоны;

г) определить категории лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 настоящего Указа;

д) определить перечень предметов, запрещенных или ограниченно разрешенных к проносу (провозу) в контролируемые и запретные зоны;

е) установить правила осуществления отдельных видов деятельности в контролируемых и запретных зонах;

ж) организовать охрану контролируемых и запретных зон.

9. Министерству транспорта Российской Федерации до 20 мая 2021 г. установить по согласованию с межведомственным оперативным штабом на период с 11 июня по 12 июля 2021 г.:

а) зоны ограничения полетов, запретные зоны использования воздушного пространства над территориями г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области и над прилегающими к ним акваториями, а также определить случаи, когда использование воздушного пространства таких зон разрешается;

б) запретные для плавания районы в акваториях, прилегающих к территориям г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, правила для таких районов, а также определить случаи, на которые действие запретов не распространяется.

10. Правительству Санкт-Петербурга, Правительству Ленинградской области:

а) в случае необходимости обеспечить по согласованию с межведомственным оперативным штабом ограничение движения транспортных средств на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области в период действия усиленных мер безопасности;

б) обеспечить совместно с Федеральным дорожным агентством по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации своевременное информирование водителей транспортных средств о временных ограничениях движения транспортных средств, возможных маршрутах объезда и местах для стоянки транспортных средств путем расстановки информационных дорожных знаков, размещения информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) принять меры, направленные на формирование достаточного запаса лекарственных препаратов, необходимого для бесперебойного функционирования организаций (медицинских, аптечных, оптовой торговли лекарственными средствами), оказывающих населению медицинскую помощь с применением лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, на основании лицензии на медицинскую деятельность, а также обеспечивающих население лекарственными препаратами для медицинского применения на основании лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

г) определить до 20 мая 2021 г. по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации перечень производств и организаций, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 настоящего Указа, а также порядок, в соответствии с которым их деятельность будет ограничена;

д) определить по согласованию с межведомственным оперативным штабом границы территорий, в пределах которых вводится запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной таре, в дни проведения чемпионата Европы по футболу.

11. Министерству внутренних дел Российской Федерации в период действия усиленных мер безопасности обеспечить в пределах своей компетенции усиленный режим охраны общественного порядка в местах пребывания участников мероприятий чемпионата Европы по футболу, в местах проведения мероприятий чемпионата Европы по футболу, а также по решению межведомственного оперативного штаба на иных объектах и территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области.

12. Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации в период действия усиленных мер безопасности на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области:

а) организовать контроль за исполнением запрета, предусмотренного подпунктом "а" пункта 6 настоящего Указа;

б) обеспечить изъятие оружия и боеприпасов в случаях выявления фактов их незаконного оборота, передачу изъятого оружия и боеприпасов на хранение в соответствующие территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне;

в) организовать после окончания действия усиленных мер безопасности возврат изъятого оружия и боеприпасов их владельцам при отсутствии оснований, препятствующих такому возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Правительству Российской Федерации, органам государственной власти

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечить решение финансовых, организационных и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа.

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Положение о межведомственном оперативном штабе по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге

1. Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге (далее - межведомственный оперативный штаб) является органом, осуществляющим планирование и организацию работы по реализации усиленных мер безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге (далее - усиленные меры безопасности), а также в пределах своей компетенции координацию деятельности государственных органов, органов местного само- управления и организаций, реализующих такие меры.

2. Межведомственный оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Межведомственный оперативный штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Координационным советом по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

4. По решению межведомственного оперативного штаба в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области может быть создан региональный межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге (далее - региональный межведомственный оперативный штаб).

Первоочередными задачами регионального межведомственного оперативного штаба являются планирование в пределах его компетенции усиленных мер безопасности на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области и в прилегающих к ним акваториях, а также координация деятельности территориальных органов федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, реализующих такие меры.

Руководство деятельностью регионального межведомственного оперативного штаба осуществляет межведомственный оперативный штаб.

Положение о региональном межведомственном оперативном штабе и его состав утверждаются межведомственным оперативным штабом.

5. Основными задачами межведомственного оперативного штаба являются:

а) планирование усиленных мер безопасности и разработка механизма их реализации;

б) координация деятельности государственных органов, органов местного само- управления и организаций, реализующих усиленные меры безопасности;

в) определение категорий граждан, в отношении которых усиленные меры безопасности могут не применяться;

г) подготовка предложений о порядке финансового и материально-технического обеспечения усиленных мер безопасности;

д) контроль за исполнением решений межведомственного оперативного штаба;

е) решение иных задач, связанных с реализацией усиленных мер безопасности.

6. Межведомственный оперативный штаб для решения возложенных на него задач имеет право:

а) принимать решения, касающиеся планирования усиленных мер безопасности, разработки механизма их реализации, а также координации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, реализующих усиленные меры безопасности;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций;

в) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

7. Руководство деятельностью межведомственного оперативного штаба осуществляет руководитель межведомственного оперативного штаба.

Руководителем межведомственного оперативного штаба по должности является первый заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Руководитель межведомственного оперативного штаба имеет двух заместителей. В случае отсутствия руководителя межведомственного оперативного штаба его обязанности исполняет заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета.

8. Руководитель межведомственного оперативного штаба:

а) организует деятельность межведомственного оперативного штаба;

б) утверждает план работы межведомственного оперативного штаба;

в) принимает решение о проведении внеочередного заседания межведомственного оперативного штаба при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию;

г) организует контроль за выполнением решений межведомственного оперативного штаба.

9. Персональный состав межведомственного оперативного штаба определяется руководителями государственных органов, представители которых входят в его состав.

10. Заседания межведомственного оперативного штаба проводятся по решению руководителя межведомственного оперативного штаба.

11. Присутствие членов межведомственного оперативного штаба на его заседании обязательно.

Члены межведомственного оперативного штаба не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

В случае если присутствие члена межведомственного оперативного штаба на заседании невозможно, руководитель соответствующего государственного органа определяет уполномоченное должностное лицо для участия в заседании, о чем заблаговременно извещает руководителя межведомственного оперативного штаба.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании межведомственного оперативного штаба, к участию в нем могут привлекаться иные лица.

12. Решение межведомственного оперативного штаба оформляется протоколом, который подписывается руководителем межведомственного оперативного штаба.

13. Решение межведомственного оперативного штаба направляется в заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

14. Государственные органы и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут принимать акты (совместные акты) для выполнения решения межведомственного оперативного штаба.

15. Решение межведомственного оперативного штаба, связанное с реализацией усиленных мер безопасности, подлежит незамедлительному обнародованию.

16. Организационное обеспечение деятельности межведомственного оперативного штаба осуществляет Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Состав межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге по должностям

1. Первый заместитель директора ФСБ России (руководитель межведомственного оперативного штаба).

2. Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации (заместитель руководителя межведомственного оперативного штаба).

3. Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета (заместитель руководителя межведомственного оперативного штаба).

4. Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.

6. Заместитель Министра спорта Российской Федерации.

7. Заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

8. Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации.

9. Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

10. Заместитель директора Росгвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.

11. Заместитель директора СВР России.

12. Заместитель директора ФСО России.

13. Заместитель руководителя Росавиации.

14. Заместитель руководителя Роспотребнадзора.

15. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (по согласованию).

16. Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

17. Заместитель начальника управления ФСБ России.