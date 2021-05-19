Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

"Только в Москве сегодня проживают более 150 тысяч многодетных семей, - сказал Евгений Попов. - Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян".
Михаил Шмаков согласился с таким мнением и готов поддержать инициативу. В свою очередь он предложил несколько вариантов решения проблемы.
"В частности, можно предусмотреть внесение 50% от стоимости жилья, а оставшуюся сумму гасить пропорционально росту семьи. Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20%, появление второго снимает еще 20 % от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту", - считает глава Федерации независимых профсоюзов.
Также, по словам Шмакова, можно предусмотреть первоначальную выплату семьей только процентов по кредиту, а в тот момент, когда рождается третий ребенок, государство возьмет на себя выплату собственно займа.
"Все озвученные в ходе встречи предложения направлены на поддержку социально незащищенной категории населения. Подобные инициативы - это всегда субсидированные процедуры. Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему", - подчеркнул Евгений Попов.