Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков поддержал предложение журналиста телеканала "Россия 1" Евгения Попова по поддержке многодетных семей. Обсуждение инициативы состоялось во время встречи лидера ФНП и тележурналиста. Разговор шел, в частности об инициативе журналиста по бессрочному льготному кредитованию многодетных семей.

"Только в Москве сегодня проживают более 150 тысяч многодетных семей, - сказал Евгений Попов. - Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян".

Михаил Шмаков согласился с таким мнением и готов поддержать инициативу. В свою очередь он предложил несколько вариантов решения проблемы.

"В частности, можно предусмотреть внесение 50% от стоимости жилья, а оставшуюся сумму гасить пропорционально росту семьи. Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20%, появление второго снимает еще 20 % от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту", - считает глава Федерации независимых профсоюзов.

Также, по словам Шмакова, можно предусмотреть первоначальную выплату семьей только процентов по кредиту, а в тот момент, когда рождается третий ребенок, государство возьмет на себя выплату собственно займа.

"Все озвученные в ходе встречи предложения направлены на поддержку социально незащищенной категории населения. Подобные инициативы - это всегда субсидированные процедуры. Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему", - подчеркнул Евгений Попов.