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19.05.2021 19:15
Рубрика: Общество

Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

Текст: Анна Полтавцева
Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков поддержал предложение журналиста телеканала "Россия 1" Евгения Попова по поддержке многодетных семей. Обсуждение инициативы состоялось во время встречи лидера ФНП и тележурналиста. Разговор шел, в частности об инициативе журналиста по бессрочному льготному кредитованию многодетных семей.

"Только в Москве сегодня проживают более 150 тысяч многодетных семей, - сказал Евгений Попов. - Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Михаил Шмаков согласился с таким мнением и готов поддержать инициативу. В свою очередь он предложил несколько вариантов решения проблемы.

"В частности, можно предусмотреть внесение 50% от стоимости жилья, а оставшуюся сумму гасить пропорционально росту семьи. Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20%, появление второго снимает еще 20 % от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту", - считает глава Федерации независимых профсоюзов.

Также, по словам Шмакова, можно предусмотреть первоначальную выплату семьей только процентов по кредиту, а в тот момент, когда рождается третий ребенок, государство возьмет на себя выплату собственно займа.

"Все озвученные в ходе встречи предложения направлены на поддержку социально незащищенной категории населения. Подобные инициативы - это всегда субсидированные процедуры. Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему", - подчеркнул Евгений Попов.

Фото: Мария Попова
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