Оказывается, в незапамятные времена Доминик Торетто был похож на Килиана Мбаппе, и у него был отец-гонщик, который разбился в страшной аварии. Теперь Доминик Торретто сам воспитывает сынишку где-то в удалённой глуши. Как вдруг к нему приезжают друзья и сообщают, что Мистер Никто попал в беду и надо куда-то лететь. Они куда-то летят, находят там штуку, и тут на них солдаты нападают. Доминик Торретто и его друзья прыгают по машинам, по мотоциклам, по танкам, мчатся через леса и минные поля, солдаты за ними на джипах, джипы все взрываются, но тут прилетают вертолёты, а потом злобный брат Доминика Торетто хоба такой откуда ни возьмись, хватает штуку, прыгает со скалы, в воздухе его ловит истребитель и улетает.

Серия "Форсаж" - удивительное чудо природы, не перестающее удивлять, словно недоеденный и давным-давно забытый в холодильнике суп. Обычно его не замечаешь, стоит себе и стоит, никому не мешает, а выливать лень. Но периодически ради интереса поднимаешь крышку, зажав нос, и зачарованно глядишь, как там что-то булькает, энергично шевелится, буйно произрастает, мутирует. И всякий раз картина открывается вроде и та же, а всё-таки новая, ещё более увлекательная и омерзительная одновременно.

На сей раз "Форсаж" мутировал во что-то среднее между индийским кино и "Мстителями" категории "Ы", но с бюджетом, соответствующим категории "А". Команда самых невзрачных супергероев, состоящая из Чёрного парня, Другого чёрного парня (вместе они образуют комический дуэт), Чёрной-женщины-которая-в-игре-престолов-была, Женщины-Родригес, а также примкнувших к ним Хмурого азиата, Азиатской женщины и Ещё-какой-то-женщины, под предводительством Вина Дизеля мстит гравитации за её бессердечность и пытается помешать злодеям собрать из местных аналогов Камней Бесконечности очередную Машину Судного Дня. Это вкратце сюжет (плюс во флэшбэках раскрывается предыстория братьев Торетто и их отца), и он здесь, естественно, нужен исключительно для того, чтобы хоть как-то обосновать постоянные перемещения Людей Эф по миру, а в остальном живёт своей автономной жизнью, порой выделывая очень странные неожиданные фортеля. Например, Доминик Торетто в какой-то момент обретает способность прозревать в прошлое.

Как и полагается любому уважающему себя "Форсажу", этот построен ровно из двух элементов: из головокружительной движухи и диалогов. Диалоги, в свою очередь, бывают про семью и не про семью. При этом, вне зависимости от того, про семью диалог или не про семью, он содержит в себе сгенерированные нейросетью афоризмы. Как то: "побеждает не сильнейший, а великодушный", "осторожность - мать неудачи", "важен водила, а не тачка", "мерзкие тупые мажоры правят миром" и - абсолютная вершина - "хорошая семья не умирает".

Встречаются, правда, и диковинные, доселе неслыханные экземпляры. В частности, диалог, который целиком сложен из метафор, отсылающих к "Звёздным войнам". Или диалог-размышление на тему супергеройской сущности членов команды Доминика Торетто. Диалоги также бывают шутливыми - как вышеозначенные два - и серьёзными. Диалоги про семью без исключений относятся к категории серьёзных и произносятся с серьёзными лицами, напряжённо выражающими озабоченность происходящим. Наивысшая концентрация озабоченности на лицах достигается в сценах, где встречаются два брата Торетто. Тогда Вин Дизель и сыгравший второго брата Джон Сина принимаются друг на дружку так яростно таращиться, что тестостерон прямо с экрана сочится, хоть ложкой соскребай, а подавленной сексуальной энергией можно телефоны заряжать.

С движухой всё также расчудесно пуще прежнего. То, что в трейлерах показывают, как автомобиль между скал на верёвочке перелетает, это так, разогрев всего лишь. Дальше там куда круче: и ракету к колымаге присобачивают, чтобы в космос запустить, и половину Тбилиси вездеходным бронепоездом разносят (видать, послание Владимира Вольфовича наконец-то дошло куда надо), и тем же бронепоездом самолёт в воздухе сшибают, и огромными сверхмощными магнитами швыряют предметы. Но интереснее другое. Если раньше предположение о том, что сценарии "Форсажей" сочиняют дети, звучало как очень правдоподобная шутка, то теперь это просто факт: Джастин Лин, заслуженный ветеран серии и на текущем этапе генеральный её демиург, недавно признался, что один из самых зрелищных трюков придумал его 9-летний сын.

Между прочим, вполне себе творческий метод: использовать чистую, ещё не замусоренную и ничем не ограниченную фантазию ребёнка. Авангардисты прошлого века бы одобрили. Если же на основе вышеописанного прецедента этот метод принять и внедрить пошире в производство мейнстримного крупнобюджетного кино, то перспективы откроются поистине безграничные. Вот, кстати, на пресс-конференции, предварявшей выход второго трейлера "Форсажа 9", как будто бы в шутку зашёл разговор о том, чтобы в последующие "Форсажи" интегрировать динозавров из "Мира Юрского периода". Джастин Лин воспринял идею со сдержанным энтузиазмом, не отвергнув её, но и ничего не пообещав. То есть как минимум надежда есть. По крайней мере, юридических препятствий к осуществлению идеи не предвидится: обе франшизы принадлежат студии Universal. Да и персонажам "Форсажа" знакомство с доисторической хищной фауной точно понравится, ведь про семью тогда можно будет не только разговаривать, но и рычать.

3.5