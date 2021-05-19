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"Миссандея" из "Игры престолов" сыграет в новом "Дракуле"

Новости
    19.05.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

32-летняя английская актриса Натали Эммануэль, Миссандея в "Игре престолов" и Рамзи из "Форсажа", сыграет главную женскую роль в готическом хорроре "Невеста" - очередном переосмыслении стокеровского "Дракулы".

Фото: kinopoisk.ru
"Гном Двалин" из "Хоббита" сыграет в приквеле "Игры престолов"

Главная мужская роль отошла к Гаррету Хедлунду ("Троя", "Эрагон"), передает Winter Is Coming.

Подробности сюжета сокрыты. Известно лишь, что действие будет перенесено в наши дни, где привлекательная молодая женщина, умученная назойливыми ухаживаниями, открывает для себя новую область чувств, заведя отношения с таинственным незнакомцем. То есть - с Дракулой.

Съемки стартуют ближе к концу лета. При этом, по имеющейся информации, проект рассматривается с перспективой на франшизу.

Постановкой займется Джессика Томпсон ("Свет луны", сериал "Конец"). Дата премьеры пока не определена.

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