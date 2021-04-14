Вышел русский трейлер "Форсажа 9"

В Сети обнародован новый трейлер девятого "Форсажа" (F9). Авторы "нарезки" расстарались и распузырили ролик на 3,5 минуты, по большей части состоящий, разумеется, из предельно экстремальных гигантоманских покатушек. Как знаем, эскалация экшн-безумия от ленты к ленте в рамках серии - самоцель франшизы.

Трейлер помещен на YouTube-канал Universal Pictures Russia.

Сюжет. Дом Торетто (Вин Дизель) теперь, что твой Джеймс Бонд в 25-м фильме, "ведет спокойную жизнь вместе с Летти (Мишель Родригес) и своим сыном Брайаном", и не знают они, бедняги, что новая опасность "всегда где-то рядом".

Как то: теперь Доминику "придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких". Например, в лице собственного брата Джейкоба (Джон Сина из второго "Отряда самоубийц" и грядущего сольника Миротворца).

В итоге команда Дома "снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее".

Как все это будет выглядеть - догадаться несложно. Ну да вот же и трейлер, кстати.

Постановщик - изрядно набивший руку Джастин Лин, продюсеры - Нил Морец и Вин Дизель.

В ролях также: Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Хелен Миррен, Лукас Блэк, Карди Би, Майкл Рукер и рэпер Bow Wow в роли Твинки.

В кино в России - с 20 мая, на 5 недель раньше, чем в США.