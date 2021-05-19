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19.05.2021 06:32
Рубрика: В мире

Два комплекса открыто

Глава Киргизии поддержал фермеров Иссык-Кульской области
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 108(8459)
Президент Киргизии Садыр Жапаров (справа) вручил фермерам сертификаты на получение техники в лизинг. Фото: Пресс-служба президента КР Президент Киргизии Садыр Жапаров (справа) вручил фермерам сертификаты на получение техники в лизинг. Фото: Пресс-служба президента КР
Президент Киргизии Садыр Жапаров (справа) вручил фермерам сертификаты на получение техники в лизинг. Фото: Пресс-служба президента КР
Два крупных комплекса, которые помогут развивать животноводство и птицеводство, открыл в Иссык-Кульской области президент Киргизии Садыр Жапаров. В конце прошлой недели он побывал в регионе с рабочей поездкой.

Визит на малую родину начался для главы Киргизии с приятного события. С его участием в селе Сары-Камыш торжественно запустили крупную птицефабрику, которая, как ожидается, позволит обеспечить куриным мясом не только курортный регион, но и другие области страны. Общая мощность предприятия на первоначальном этапе составит 8,5 тысячи тонн живого веса в год, а позже достигнет 20 тысяч. Это современный проект, который предусматривает полный цикл выращивания птицы. Фабрика запущена с помощью Российско-Киргизского фонда развития, который выделил на нее 3,5 миллиона долларов.

Фото: Минсельхоз КР
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Еще один проект, связанный с животноводческой отраслью, запущен при участии главы республики в областной столице - городе Караколе. Речь идет о мясокомбинате, который, как утверждают официальные источники, стал крупнейшим в стране. Производственная мощность предприятия составляет 600 голов мелкого и крупного рогатого скота в сутки, включая убой и переработку продукции, которую затем будут поставлять конечному потребителю. Этот проект частично профинансирован государством и завершает собой создание полного цикла мясного кластера. У предприятия имеется сырьевая и семеноводческая база, племенное хозяйство. Мясокомбинат будет напрямую закупать скот у фермеров из четырех районов Иссык-Кульской области, что позволит обеспечить стабильный его сбыт для животноводов региона.

По словам главы Киргизии, государство будет уделять пристальное внимание поддержке местных производителей. Подтверждая сказанное, Садыр Жапаров посетил ярмарку животноводов и сельскохозяйственной продукции, организованную в Караколе. Президент КР вручил фермерам сертификаты на получение сельскохозяйственной техники в лизинг.

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