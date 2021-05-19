Госдума приняла закон о дополнительной защите должников от кредиторов

Еще до принятия новых изменений в Кодекс об административных правонарушениях действовали нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных. Кабмин в своих поправках предложил распространить административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается. Это банки, микрофинансовые организации или ломбарды.

Член комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил, что только за прошлый год поступило 28 тысяч обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) по данному поводу. И более половины из них относятся вовсе не к работе коллекторских организаций - граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации. Теперь этот "пробел" ликвидируют.

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 500 тысяч рублей. Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в размере 100 тысяч, а для компаний - 200 тысяч.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На рассмотрении Госдумы, кроме того, находятся поправки в Уголовный кодекс на ту же тему. Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. В случае принятия законопроекта тюремные сроки будут грозить при применении насилия или угрозы его применения, повреждения имущества должника и т. д.