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19.05.2021 12:18
Рубрика: Экономика

Госдума приняла закон о дополнительной защите должников от кредиторов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о дополнительной защите должников от недобросовестных кредиторов. До 500 тысяч рублей вырастут административные штрафы за применение угроз при взыскании долгов. К тому же наказывать за нарушения в этой сфере смогут все кредитные организации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще до принятия новых изменений в Кодекс об административных правонарушениях действовали нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных. Кабмин в своих поправках предложил распространить административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается. Это банки, микрофинансовые организации или ломбарды.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Что нужно знать, прежде чем брать кредит

Член комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил, что только за прошлый год поступило 28 тысяч обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) по данному поводу. И более половины из них относятся вовсе не к работе коллекторских организаций - граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации. Теперь этот "пробел" ликвидируют.

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 500 тысяч рублей. Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в размере 100 тысяч, а для компаний - 200 тысяч.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На рассмотрении Госдумы, кроме того, находятся поправки в Уголовный кодекс на ту же тему. Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы. В случае принятия законопроекта тюремные сроки будут грозить при применении насилия или угрозы его применения, повреждения имущества должника и т. д.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Административное законодательство Законопроекты и комментарии

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