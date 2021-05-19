Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин. Документ направлен на реализацию инициатив президента, озвученных в Послании Федеральному Собранию.
В числе мер, устанавливаемых законом:
- - неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 июля назначат выплату, средний размер которой по стране составит 5 650 рублей;
- - беременные женщины в сложной материальной ситуации, вставшие на учет на сроках до 12 недель, получат выплату в среднем 6 350 рублей в месяц;
- - родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа.