Госдума приняла закон о поддержке семей с детьми

Госдума 19 мая приняла закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Авторами новых норм стали парламентарии во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Как отметил Володин, депутаты реализуют важнейшую часть Послания президента Федеральному Собранию. "Мы с вами сегодня реализовали важную часть Послания президента, которая касается людей, наших мам молодых, будущих мам, тех, кто воспитывает детей, - заявил Володин. - Решение долгожданное".

Согласно законопроекту, с 1 сентября 2021 года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка. На данный момент полная компенсация положена, если человек работал более 8 лет. По оценкам "Единой России", в нынешнем году эта норма затронет примерно 1,5 миллиона молодых родителей. "Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками", - пояснял ранее журналистам спикер Госдумы.

Еще одна мера поддержки, которая вводится законопроектом, касается неполных семей с детьми от 8 до 16 лет: с 1 июля им будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5 650 рублей. Деньги получат семьи с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Володин подчеркнул, что размер пособия будет расти вместе с этим минимумом.

Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель. Речь идет об адресной помощи тем, кто находится в трудной материальной ситуации. "Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе", - отметил спикер Госдумы.

Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц. На текущий момент беременной женщине за постановку на учет в первые 12 недель полагается лишь незначительная разовая выплата - примерно 700 рублей. По расчетам парламентариев, в 2021 году эти деньги будут положены 630 тысячам женщин.