Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов

На прошлой неделе самым подорожавшим продуктом оказалась гречка. Если до этого две недели подряд рост она росла по 0,5%, в период с 12 по 17 мая рост ускорился до 0,6%. С начала года гречневая крупа выросла в цене на 5,9%, следует из данных Росстата.

Напомним, для стабилизации цен на гречку правительство запретило ее экспорт с 5 июня по 31 августа 2021 года. В отношении сахара и подсолнечного масла также были предприняты меры регулирования: цены были заморожены на уровне 46 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла в рознице. На сахар на прошлой неделе цены остались неизменными. Тем не менее, с начала года он подорожал на 1,7%. А вот подсолнечное масло за неделю подорожало на 0,3%. С начала года рост составил 3,7%.

Также на прошлой неделе подорожал черный чай - на 0,4%, хотя неделей ранее цены на него снизились на 0,2%. Эксперты на днях говорили о рисках роста цен на черный чай на фоне COVID-19, разбушевавшегося в Индии.

Продолжило дорожать мясо: баранина - на 0,5%, свинина - на 0,3%, мясо кур и говядина - на 0,2%. Стоимость мяса птицы также вызывало беспокойство федеральных властей. Однако производители пообещали сдерживать их на ближайшие пару месяцев.

Зато цены на яйца снижаются вторую неделю подряд: на прошлой неделе - сразу на 1,4%. Также подешевела водка - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,4%. Лидерами роста оказались капуста белокочанная (на 4,4%), морковь (на 3,4%), лук репчатый (на 3,1%). Снизились цены на огурцы (на 4,6%) и помидоры (на 1,3%).

В целом инфляция вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%. С начала года индекс потребительских цен составил 103,1%