Новости

Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима 17:43
Анна Попова: Привиты должны быть не менее 60% взрослого населения 17:33
Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина 17:30
Немецкие представительства начнут прием документов на Шенгенские визы 17:18
Четыре ракеты выпущены по Израилю из Ливана 17:18
Экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили на 5,5 года 17:08
В Ростове директора компании осудили за хищение 430 млн у дольщиков 17:00
ВОЗ добавила индийский штамм COVID-19 в список наиболее опасных 16:52
Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" 16:35
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень 16:27
Воскресший Lifan выпустил первый автомобиль 16:27
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о запуске программы поддержки университетов "Приоритет-2030" 16:25
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 19:19
Рубрика: Экономика

Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

На прошлой неделе самым подорожавшим продуктом оказалась гречка. Если до этого две недели подряд рост она росла по 0,5%, в период с 12 по 17 мая рост ускорился до 0,6%. С начала года гречневая крупа выросла в цене на 5,9%, следует из данных Росстата.

Напомним, для стабилизации цен на гречку правительство запретило ее экспорт с 5 июня по 31 августа 2021 года. В отношении сахара и подсолнечного масла также были предприняты меры регулирования: цены были заморожены на уровне 46 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла в рознице. На сахар на прошлой неделе цены остались неизменными. Тем не менее, с начала года он подорожал на 1,7%. А вот подсолнечное масло за неделю подорожало на 0,3%. С начала года рост составил 3,7%.

Также на прошлой неделе подорожал черный чай - на 0,4%, хотя неделей ранее цены на него снизились на 0,2%. Эксперты на днях говорили о рисках роста цен на черный чай на фоне COVID-19, разбушевавшегося в Индии.

Продолжило дорожать мясо: баранина - на 0,5%, свинина - на 0,3%, мясо кур и говядина - на 0,2%. Стоимость мяса птицы также вызывало беспокойство федеральных властей. Однако производители пообещали сдерживать их на ближайшие пару месяцев.

Фото: Istock
Почему продуктовые ретейлеры усиливают свое присутствие в Москве

Зато цены на яйца снижаются вторую неделю подряд: на прошлой неделе - сразу на 1,4%. Также подешевела водка - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,4%. Лидерами роста оказались капуста белокочанная (на 4,4%), морковь (на 3,4%), лук репчатый (на 3,1%). Снизились цены на огурцы (на 4,6%) и помидоры (на 1,3%).

В целом инфляция вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%. С начала года индекс потребительских цен составил 103,1%

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

Главное сегодня

В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны
Путин призвал правильно организовать работу Долины гейзеров на Камчатке
Нарышкин назвал причины затягивания регистрации в ЕС "Спутника V"
ЦБ предложил снижать кредитный рейтинг граждан за просрочку от 500 рублей
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов