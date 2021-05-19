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Рубрика: В мире

Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов

Текст: Диана Ковалева

Киев реализует политику радикальных националистов, ограничивая работу альтернативных СМИ и преследуя политиков, которые выступают за мир и диалог с Донбассом. Об этом по итогам встречи Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заявил полпред России в группе Борис Грызлов.

Фото: Reuters
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Он заявил, что сегодня украинские власти, ограничивая работу альтернативных СМИ и расширяя преследование местных политиков, выступающих за диалог с Донбассом, превращаются в "партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники".

"Киев реализует политику радикальных украинских националистов", - заявил он.

По его словам, украинским гражданам очень важно, чтобы работа Контактной группы была публичной, а те шаги, которые предпринимаются на пути урегулирования конфликта, были известны всем. Но из-за действий Киева ситуация складывается обратным образом, заключил Грызлов.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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