Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов

Киев реализует политику радикальных националистов, ограничивая работу альтернативных СМИ и преследуя политиков, которые выступают за мир и диалог с Донбассом. Об этом по итогам встречи Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заявил полпред России в группе Борис Грызлов.

Он заявил, что сегодня украинские власти, ограничивая работу альтернативных СМИ и расширяя преследование местных политиков, выступающих за диалог с Донбассом, превращаются в "партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники".

"Киев реализует политику радикальных украинских националистов", - заявил он.

По его словам, украинским гражданам очень важно, чтобы работа Контактной группы была публичной, а те шаги, которые предпринимаются на пути урегулирования конфликта, были известны всем. Но из-за действий Киева ситуация складывается обратным образом, заключил Грызлов.