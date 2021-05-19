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Хабенский и Бурунов сыграют в ремейке "Алисы" Кира Булычёва

Новости
    19.05.2021, 16:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Востребованные российские актеры Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут сыграть в новой экранизации повести "Сто лет тому вперед" Кира Булычёва, одной из самых известных в гигантском цикле произведений про приключения Алисы Селезнёвой.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Об этом создатели ленты рассказали в Фонде кино на очной защите проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.

В настоящее время с актерами ведутся переговоры. Предполагается, что Хабенский сыграет профессора Селезнёва - отца Алисы, а Бурунов - склонного к полноте космического пирата и любителя кефира Весельчака У.

Производством занимается кинокомпания "Водород". Съемки планируется начать в августе этого года. Сейчас авторы проводят всероссийский кастинг на роли детских персонажей повести - Алисы, Коли и прочих, передает RT.

Фото: iStock
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Режиссер - Егор Баранов ("Гоголь", "Аванпост"), также приписанный как постановщик к экранизации "Метро 2033" Глуховского.

"Сто лет тому вперед" впервые были издана (с божественными иллюстрациями великого Евгения Мигунова) в 1978-м и обрела еще более сумасшедшую популярность в 1985-м - после выхода телесериала "Гостья из будущего", изготовленного по мотивам повести (с серьезными изменениями текста оригинала).

"Сто лет" - шестое произведение про Алису в порядке написания автором (более чем из пятидесяти). Дебютировала же девочка еще в 1965-м - как героиня цикла рассказов.

Отметим, что Игорь Всеволодович Можейко (настоящие ФИО Булычёва) вскоре сверхпопулярной героиней стал тяготиться и выдавал сиквелы из-под палки: автор стремился продвигать свой взрослый цикл "Река Хронос", но издатели на это делали кислые лица и просили еще Алисы, немало сим раздражая писателя.

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