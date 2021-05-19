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Текст:   Марина Трубилина 
15:36 19.05.2021

Хуснуллин: Нужно перепроверить, кто из очередников нуждается в жилье

Необходимо перепроверить, кто из стоящих в очереди на жилье действительно нуждается в нем. Об этом сказал на совещании у президента РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Сейчас со значительным опережением идет расселение аварийного жилья. План перевыполнен на 200%, сообщил Хуснуллин. Два региона в прошлом году закончили действующую сейчас программу расселения, еще четыре закончат в этом году, основная часть регионов финиширует в 2023 году.

Фото: Павел Гирин/РИА Новости
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Сейчас в правительстве разрабатывают новый подход к расселению аварийных домов, сказал вице-премьер. Программа может объединять комплексное развитие территорий, расселение аварийного жилья, предоставление жилья очередникам.

"Надо разобраться вообще с очередями. Потому что когда начинаешь проверять, что в очередях происходит - там много людей, которые действительно нуждаются, а много людей, которые уже не нуждаются, но в то же время стоят на очереди", - добавил вице-премьер.

Комплексную программу можно пилотно отработать в регионах, завершивших расселение аварийного жилья, например, на Сахалине, считает Хуснуллин.

Кроме того, отрабатываются новые механизмы привлечения внебюджетных источников для расселения аварийных домов. Потому что эта проблема требует огромных вложений, отметил вице-премьер.