Хуснуллин: Строительство метро в крупных городах нецелесообразно

Строительство метро в крупных городах нецелесообразно, альтернативой может стать железнодорожный транспорт. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Метро для городов-миллионников пока нецелесообразно, сказал Хуснуллин. Надо делать большую ставку на железную дорогу. Сейчас с РЖД прорабатывается возможность запустить в крупных городах-миллионниках полноценный городской транспорт на базе линий РЖД, рассказал вице-премьер. В работе уже 8 таких проектов, которые в ближайшее время будут запускаться. Хорошим примером стал запуск Московских центральных диаметров в столице. Уже начатое строительство метро в крупных городах необходимо закончить, но с минимальными затратами, подчеркнул Хуснуллин.

Уже прорытые тоннели создают технологические риски. Проектировщики нашли вариант удешевления строительства метро в Челябинске, скоро будет проведен аналогичный анализ начатого метрополитена в Красноярске.