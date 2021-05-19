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19.05.2021 05:37
Рубрика: Общество

Инфекционист назвал отличия COVID-19 от сезонной аллергии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко принять за заболевание коронавирусом из-за схожести симптомов. На какие проявления в протекании инфекций следует обратить внимание, чтобы понять разницу в заболеваниях рассказал врач Андрей Поздняков.

Фото: iStock
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По его словам, при COVID-19 чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления. "Аллергоз, напротив, характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии умеренном проявлении либо отсутствии интоксикации, при которой появляется сильная слабость и быстрая утомляемость", - цитирует Позднякова РИА Новости.

Точный диагноз поставит лишь врач. Он же поможет подобрать и нужную терапию, но прежде пациенту нужно будет пройти ряд исследований. В частности, анализ крови покажет уровень эозинофилов, которые повышаются при аллергии, пояснил инфекционист.

Общество Здоровье

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