Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтийским морем

В среду, 19 мая, неподалеку от российской границы над нейтральными водами Балтийского моря был обнаружен чужой самолет. Он шел в сторону нашей территории.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Балтийского флота. Наш летчик идентифицировал чужой самолет как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. После этого российский истребитель сопроводил его над акваторией Балтийского моря.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - проинформировали в пресс-службе ЗВО. Там добавили, что нарушения госграницы Российской Федерации не допущено. А полет нашего самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н является носителем ядерного оружия. Такие американские самолеты в последние годы достаточно регулярно совершают рейды неподалеку от российских границ. Хотя нарушения наших рубежей они ни разу не допускали, реакция дежурных сил по противовоздушной обороны России на подобные полеты следует немедленно. В небо, как правило, тут же поднимают истребители. После чего американцы отворачивают от границ РФ.