Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19

Италия начинает постепенное снятие ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса. Это стало возможным на фоне снижения числа заболевших, отметили в правительстве. Накануне соответствующий декрет подписал президент страны Серджо Маттарелла, передает телеканал RaiNews24.

Со среды, 19 мая, комендантский час в большинстве "желтых" регионов страны будет начинаться в 23:00 и действовать до 05:00. Единственным "оранжевым" регионом в Италии осталась небольшая автономная область Валле Д'Аоста, граничащая с Францией и Швейцарией, пишет РИА Новости.

Подписанный президентом Италии декрет, предусматривает введение так называемого "зеленого" сертификата о прививке от COVID-19. Документ будут выдавать сразу после получения первой дозы вакцины и он будет действовать, начиная с 15-го дня после прививки в течение девяти месяцев. Граждане, получившие такой сертификат, смогут беспрепятственно передвигаться по всей территории Италии вне зависимости от того, в какой цветовой зоне они проживают. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в стране превысило четыре миллиона человек.