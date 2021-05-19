ЮНИСЕФ: Детям в секторе Газа и Израиле необходимо немедленное перемирие

Палестинские семьи спешат в укрытие, организованное ООН в одной из школ в секторе Газа, 17 мая 2021 г. Фото: AFP/SAID KHATIB

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает к созданию гуманитарных коридоров для предоставления помощи пострадавшим в ходе обострившегося конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор.

Она подчеркнула, что ЮНИСЕФ настаивает на немедленном прекращении боевых действий по гуманитарным соображениям для допуска сотрудников и безопасных поставок грузов. По словам Фор, семьи должны воссоединиться и получить необходимые услуги, а раненые и больные должны быть эвакуированы. Исполнительный директор ЮНИСЕФ подчеркнула, что детям в секторе Газа и Израиле необходимы немедленное перемирие и долговременное политическое решение давнего конфликта, пишет РИА Новости.

В заявлении также отмечается, что с момента обострения ситуации более 30 тысяч детей были перемещены, около 250 тысяч несовершеннолетних нуждаются в службах защиты и психологической поддержки. В результате обстрелов повреждены не менее 40 школ и четыре медицинских учреждения в Газе, а еще почти 50 школ там используются как временные убежища для нуждающихся семей.

Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Из палестинского анклава по израильской территории было выпущено около 3,7 тысячи ракет. По последней информации, в Израиле убиты 12 человек. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 217, среди них 63 ребенка.