Как москвичам на каршеринге за один день посетить два древних города

С недавних пор благодаря каршерингу москвичи получили возможность ездить почти по всей России. Корреспондентам "РГ", например, всего за один день на "Делимобиле" удалось посетить сразу два древних русских города и перенестись на несколько столетий назад.

Храмы Углича видны еще при самом въезде в город. Останавливаешься, даже не доехав до Волги. Фото: Константин Завражин

Многие поклонники каршеринга уже давно исколесили самые "дикие" уголки Подмосковья, мы же нацелились на древние города соседних регионов. Путешествие по Волге - мечта тысяч россиян, и она осуществима даже без билетов на теплоход. Мы решили построить свой маршрут по старинным Угличу и Калязину - местам, где вдалеке от Москвы порой решались судьбы всего государства.

Основанный еще в X веке, Углич - место гибели царевича Дмитрия и один из центров духовной жизни Руси - отстоит от Москвы на 237 километров. На той же дороге, но чуть в стороне стоит Калязин. Именно здесь произошло ключевое сражение с польско-литовскими интервентами, в котором ополченцы Михаила Скопина-Шуйского уничтожили чужаков-захватчиков.

О горькой судьбе непрошеных гостей напоминают дороги: за долгие годы их разбили не хуже, чем поляков несколько веков назад. "Яндекс. Навигатор" показал, что последние десятки километров перед Угличем и Калязином изрешечены дорожными ямами разных размеров. Поэтому для путешествия в историю мы выбрали авто с широкими колесами - Nissan Qashqai.

Нам удалось выехать из Москвы даже раньше, чем открылось метро. Таким образом, проехав насквозь столицу буквально за полчаса, мы вырвались на Ярославское шоссе. Дорога до Углича заняла около 3,5 часа, причем трудными оказались только последние 20 минут. "Яндекс. Навигатор" не преувеличивал насчет разбитых дорог на подъезде к Угличу. Впрочем, ямы быстро остались в прошлом! "Делимобиль" в Угличе поставили недалеко от местного кремля. Это открытый для всех желающих архитектурный ансамбль, где кое-что сохранилось со времен несчастного царевича. Например, княжеские палаты, церковь в память о самом Дмитрии, Спасо-Преображенский собор, колокольня и здание городской думы.

Кремль в Угличе стоит на Волге. На великой реке есть немало мест, где вода занимает немыслимое пространство. Одно из таких мест как раз Углич. Историческую часть города омывает не только Волга с лесистыми рукавами, но и небольшая речка Шелковка и Каменный ручей. Вдоль них идет мощеная набережная, по которой легко добраться до Селивановского ручья - места, где, по преданию, и был изначально заложен Углич. Почти вся набережная занята рыбаками. Говорят, хорошо идут щуки, уклейки и окуни. В том самом месте, где когда-то погиб царевич Дмитрий, словно останавливается время: полчаса за кофе на летней веранде с видом на волжские теплоходы и катера идут вечно. "Выше по Волге здесь дачные места, - охотно рассказывают редкие прохожие на набережной. - Многие москвичи купили участки, знают толк в красоте".

Углич и Калязин от столицы отделяют несколько веков и пару сотен километров. Последние метры - самые тяжелые, но колдобины стоит преодолеть ради видов

В исторической части Углича что ни здание, то музей чего-нибудь: водки, народного творчества, быта, даже игральных карт! Чтобы обойти все, дня, пожалуй, не хватит. Зато вполне реально приобрести сувениры на память об Угличе. Здесь они в широком ассортименте в Парке Победы, который ведет к Волге. Магнитики, шляпки, валенки, футболки, колокола - это где-то 1/1000 ассортимента угличской уличной торговли.

Углич с Калязином словно братья, разделенные несколькими веками и где-то 50 километрами черных дорожных дырок. Калязин, может, поначалу и не впечатлит, но чем ближе к центру, тем интереснее. Древний русский город начинается со странного сооружения - то ли гигантской тарелки, то ли загадочного радара для ловли передач с Марса. Это, впрочем, близко к истине - в Калязине работает одна из самых современных радиоастрономических обсерваторий.

Улицы с коммунистическими названиями между тем ведут нас к Волге и к святому месту - затопленной колокольне Никольского собора. Сооружение XIX века оказалось посреди воды при создании Угличского водохранилища. В советское время колокольню хотели снести, но не стали. И теперь башня посреди Волги привлекает тысячи туристов. Эта колокольня действующая, и звон сопровождает богослужения. Добраться до набережной можно на машине, а далее местные жители охотно возят туристов на катерах к самому святому острову. Прогулявшись по городу, мы нашли еще одну не столь раскрученную достопримечательность - Вознесенскую церковь. А рядом с ней - памятник, увековечивающий победу, которую одержали русские полки в 1609 году под Калязином над польско-литовским войском. На памятной табличке выбито имя предводителя русских войск, Михаила Скопина-Шуйского.

На "Делимобиле" можно подъехать к набережной в Калязине. Отсюда до колокольни туристов везут на лодках. Фото: Константин Завражин

По дороге в Москву нам удалось еще немного проехать вдоль набережной и найти смотровую площадку с разливом Волги еще шире, чем в Угличе. На автомобильной парковке висит табличка "10 15 20", но это, видимо, просто для ностальгии по московской платной парковке. Денег с нас за стоянку у Волги никто не взял.

В следующий раз стоит арендовать каршеринговую машину с большой компанией и на больший срок. Дело в том, что можно посетить города-легенды Мышкин, Плес, Кострому буквально за несколько дней и без сумасшедших трат на каюты фешенебельных теплоходов.

И выезжать обратно стоит не в воскресенье. Мы совершили эту ошибку и попали в дачные пробки. Но время прошло не даром: мы уже составили новые маршруты для путешествий, в которые можно отправиться из Москвы, не имея личного автомобиля.

Кошелек

Время начала аренды - 5.54

Время окончания - 19.21

Стоимость суточной аренды - 4552 руб.

Перепробег - 372 км = 3424 руб.

Расход бензина - 41 литр - бесплатно

Итого: 7 976 руб.

Конкретно

Топ-7 мест, куда можно уехать на каршеринге из Москвы

- Санкт-Петербург

- Великий Новгород

- Тверь

- Тула

- Коломна

- Гусь-Хрустальный

- Суздаль