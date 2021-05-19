Кошелек

Какой курортный сбор надо заплатить белорусу в России?

"Собираемся поехать в Россию всей семьей на море. Знаем, что в прошлом году из-за пандемии здесь был отменен курортный сбор. Надо ли его платить в этом году и сколько он будет составлять для нас, белорусов? Спасибо. Алла П.".

В России курортный сбор был введен в качестве эксперимента на территории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев, Республики Крым. Взимается сбор с физических лиц вне зависимости от гражданства, и берут его только с совершеннолетних лиц, которые остановились в гостинице, пансионате или санатории более чем на сутки.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса почти все участники эксперимента, кроме Ставропольского края, курортный сбор отменили. В этом году он не будет взиматься только на территории Республики Крым, его сбор перенесли на 2022 год.

В Краснодарском крае туристы должны платить по десять рублей за каждый день своего пребывания на курортах Кубани. Сбор платят в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района. В Алтайском крае сбор составит тридцать рублей, в Ставропольском крае - 50 рублей с человека в сутки.

Правила

Как белорусу получить по наследству банковский вклад в России?

"В России скоропостижно умер мой родной дядя. Кроме меня, у него нет больше близких родственников. Я знаю точно, что у дяди были банковские вклады. Могу ли я получить их и как это сделать? Елизавета Р., Могилев".

Чтобы получить банковский вклад, вам необходимо обратиться к нотариусу в России и открыть наследственное дело. Сделать это надо не позднее шести месяцев с даты смерти вашего дяди-наследодателя. Именно нотариус будет собирать информацию об активах умершего. Только он имеет право запросить справки о счетах и вкладах покойного, потому что информация о счетах и вкладах человека - это банковская тайна.

Ваш дядя, открывая вклад, имел право оставить завещательное распоряжение. В нем прописывается, кто получит доступ к деньгам в случае смерти владельца. Завещательное распоряжение имеет такую же силу, как и завещание, и может быть составлено на любое лицо. Но оно касается только конкретного вклада или счета. Если между завещанием и завещательным распоряжением есть противоречия, действует тот документ, который был оформлен последним.

Если человек не оставил никаких указаний в завещании, договоре и завещательном распоряжении, то наследство делится по закону - в порядке очереди по степени родства. Первая очередь - родители и дети, супруг или супруга. Вторая - сестры и братья, бабушки и дедушки. Всего семь очередей.

Обратите внимание: кроме денег и прочего имущества наследники принимают на себя долги умершего или их часть. Поэтому будет не лишним попросить нотариуса запросить кредитную историю наследодателя. Так вы точно узнаете, какие кредиты и займы можете получить вместе с имуществом умершего. Если вы не в курсе, клиентом каких финансовых организаций был умерший, в первую очередь стоит попросить нотариуса отправить запросы в крупные и популярные банки и финансовые компании. При этом учтите, что за розыск активов нотариус берет дополнительную плату.

Получить доступ к деньгам и ценностям можно только после того, как нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство. С этим документом и паспортом нужно прийти в банк. Некоторые банки могут попросить вас предъявить дополнительные документы, например копию свидетельства о смерти. Лучше заранее уточнить в банке полный список необходимых документов.

Бизнес

Может ли россиянин заняться агроэкотуризмом в Беларуси?

"Оформляю вид на жительство в Беларуси. Знаю, что в этом году были приняты дополнительные меры по развитию в стране деятельности в сфере агроэкотуризма. Могу ли я, будучи россиянином, заняться этим видом деятельности и что для этого надо?Константин В.".

Если вы готовы постоянно жить в сельской местности, то при выполнении определенных требований вполне можете заняться агроэкотуризмом. Единственное ограничение - иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Беларуси возможно предоставление земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома только на правах аренды.

Для занятия агроэкотуризмом вам необходимо постоянно проживать, то есть быть зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в одноквартирном или блокированном жилом доме в сельской местности или в малом городском поселении. Дом должен принадлежать на праве собственности владельцу агроусадьбы или члену его семьи. Необходимо выращивать сельхозпродукцию на приусадебном участке, а также должна быть возможность для ознакомления агротуристов с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями соответствующей местности.

До начала осуществления деятельности вам необходимо направить письменное уведомление с указанием даты начала своей деятельности в районный исполнительный комитет по месту нахождения усадьбы, а также уплатить сбор в размере двух базовых величин - 58 рублей.