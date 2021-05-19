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1 мая 2021 г. 12:50
Общество
Текст: Сергей Борисов (доктор культурологии)
Родина - № 5(521)

Кинул невод - вынул "неуд"!

"Пионерскую" тему номера завершаем заметками о трансформации школьных отметок от царизма до наших дней
Пятибалльная система оценок действует в нашей школе непрерывно уже более семидесяти лет. Тем, возможно, интереснее было заглянуть в краткое "непятибалльное" прошлое. А читатель пусть вспомнит из своей школьной жизни какой-нибудь "двояк", "гуся" или "тройбан". И улыбнется.
Школьная тетрадь с портретом Луначарского.
Школьная тетрадь с портретом Луначарского.

Неуд от Луначарского

Пятибалльная система оценок была введена в российских школах в 1835 г.1 С тех пор некоторые отметки "обросли" устойчивыми словесными синонимами: "единицу" называли "колом", а "двойку" - "парой". Такие наименования возникли еще до революции. Вот, например, отрывок из повести о женской гимназии 1914-1915 гг.:

"Математик сел, потер ладони и улыбнулся.

- Ну, значит, колов да пар наставил!.. - шепотом сказала Зойка..."2

Эта же пятибалльная система оценок действует в российских школах и сейчас. Но так было не всегда.

Табель успеваемости ученика 3-го класса В.А. Гиляровского. 1868 г.

В постановлении, подписанном народным комиссаром просвещения А.В. Луначарским в мае 1918 г., говорилось:

"1. Применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной практики.

2. Перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится на основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета..."3

Вместо пяти цифровых оценок успеваемости осталось лишь две словесных: "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".
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Читаем о жизни в Серпухове в 1918-1920 гг.: "Учиться было легко. Оценок было всего две: удовлетворительно (уд.) и неудовлетворительно (неуд.)"4.

Из журнала "Пионер" за 1930 г.: "Вот выдержка из письма из города Минусинска: "Пионер нашей группы, получив отметку "неуд", сговаривается с другими хулиганами, и они избивают получивших "уд"5.

Известный историк-востоковед Игорь Дьяконов вспоминал о 1930-1931 гг.: "Баллы в школе были отменены. Школу кончали с "удовлетворительными", а по существу - часто с никакими знаниями... ...Учителя поставили нам всем... наше "удовлетворительно"6.

Поскольку система оценок "удовлетворительно" - "неудовлетворительно" была слишком грубой, приблизительной, в повседневную практику некоторых школ стали исподволь вводить дополнения к абстрактному "удовлетворительно". В некоторых школах появилась "трехвидовая" система оценок. Читаем в журнале "Советская педагогика" о конце 1920-х гг. "Оценки знаний не были достаточно дифференцированы. Применялись, как правило, двухбалльная система (неудовлетворительно, удовлетворительно) и в ряде школ трехбалльная система (неудовлетворительно, удовлетворительно, вполне удовлетворительно)"7.

Кое-где учителя, опираясь на богатство русского языка, воссоздавали практически четырехбалльную систему оценок. Так, писатель Николай Любимов вспоминал о начале 1920-х гг.: "Учителя не цеплялись за старину-матушку... Вводится новая система оценок? Ну что ж. В конце концов, не все ли равно: "5" или "в. у." (весьма удовлетворительно), "4" или "уд." (удовлетворительно; на тогдашнем школярском жаргоне - "удочка"), "3" или "е. у." (едва удовлетворительно), "двойка" или "неуд"?.. Совещания, на которых учителя проставляли четвертные или годовые отметки, со стороны можно было принять за хоровую декламацию...: "Еу, вэу", - выпевали учителя"8.

Оценка "весьма удовлетворительно" могла в сокращенном виде называться не только "вэу", но и "вуд": "То и дело кто-нибудь... хватает "неуд". У нас даже присказка есть: "Кинул невод - вынул "неуд". А еще ставят оценки "уд" - "удовлетворительно" и "вуд" - "весьма удовлетворительно"9.

Е. Гундобин. Еще пятерка. 1954 г.

За знания - "плюха"!

Первый шаг к преодолению несоответствия между официальной системой оценок и реальными потребностями системы обучения был сделан в 1933 г., когда народный комиссариат просвещения "установил четырехбалльную словесную систему": "неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и очень хорошо".10

Не успели учителя и ученики привыкнуть к четырехбалльной системе, как 3 сентября 1935 г. Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет ВКП(б) приняли постановление: "Установить в школах следующие пять степеней оценки успеваемости учащихся (отметки): 1) очень плохо, 2) плохо, 3) посредственно, 4) хорошо и 5) отлично"11.

Табель успеваемости ученика 4-го класса 71 начальной школы Евграфова Валентина. 1942 год. Фото: "Музей боевой и трудовой славы" г. Саратов

Все смешалось в головах учеников и учителей. Вот что пишет известный детский писатель Юрий Коринец: "Когда я учился в начальной школе, "пятерок" не было. И "четверок", и "троек", и "двоек", и "единиц" тоже не было. Были такие отметки: "оч. хор." (очень хорошо), "хор." (хорошо), "уд." (удовлетворительно), "пл." (плохо), "оч. пл." (очень плохо). По математике я почти никогда не вылезал из "удов". Часто я получал "плохо" и "очень плохо" - особенно за письменные контрольные"12.

В действительности писатель не мог получать такие оценки одновременно. Внимательный читатель может заметить, что оценки "удовлетворительно" и "очень хорошо" попали в воспоминания писателя из системы 1933 г., оценки "плохо" и "очень плохо" - из системы 1935 г., и только оценка "хорошо" присутствовала в обеих системах.

Также оценки из двух разных систем упоминает поэт Константин Ваншенкин, автор слов песни "Я люблю тебя, жизнь!": "Существовал кодовый школьный жаргон: "очхор", "хор", "посик". "Плохо" в некоторых местностях называлось "плюха". Вполне художественно. Далее: "отл", "удик" ("удочка"), "неуд"..."13

Журнал "Советская педагогика". 1956 г.

Назад к пяти баллам

Пока школьники осваивали мир словесных оценок при помощи игры слов ("удочка", "удик", "неуд", "пос", "пес", "посик", "песик"...), Совет народных комиссаров РСФСР 10 января 1944 г. постановил:
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"1. Принять предложение Наркомпроса РСФСР о замене применяемой в школе словесной системы оценки успеваемости и поведения учащихся - отлично, хорошо, посредственно, плохо, очень плохо - цифровой пятибалльной системой: 5, 4, 3, 2, 1.

2. Ввести цифровую пятибалльную систему оценки успеваемости и поведения учащихся с 11 января 1944 г."14.

Школьники и учителя после четвертьвекового словесного оценочного сумбура 1918-1943 гг. вернулись к действовавшей без малого столетие до революции пятибалльной цифровой системе.

Журнал "Пионер". 1930 г.

Характерный эпизод, связанный со сменой систем школьных оценок, имеется в повести И. Василенко "Звездочка". В книге о воспитанниках ремесленного училища, впервые напечатанной в 1948 г., описывались события середины 1940-х гг.:

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости
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"Сеня Чесноков рассказал... о том, как он в ленинградской школе решил ужасно трудную задачу по арифметике, как учитель пришел в восторг и поставил ему отметку "шесть". И, как всегда, Сеню разоблачил придирчивый Степа Хмара. Он сказал:

- В те времена отметки ставили не числами, а словами, например: "плохо", "хорошо", "отлично".

Сеня... почесал в затылке и молча полез под одеяло"15.

Теперь внимательно ознакомившийся с нашей статьей читатель сможет уверенно, "с ходу" определить время действия знаменитой картины Ф. Решетникова "Опять двойка" - в 1944 г. или позже.

Ф. Решетников. Опять двойка. 1952 г.

Тряпошник по физике

Когда вернулась цифровая система оценок, началось их жаргонное обыгрывание.

Пример из книги "Экзамен Гали Перфильевой" 1956 г.:

"- По правде сказать, я знала немецкий на трояк.

- На трояк? - переспросила Люба.

- Извиняюсь, на тройку, - поправилась Рая"16.

Пример из рассказа В. Перуанской 1958 г.:

"- Тряпошник по физике схватила! Антонина поставила. Мы ее сегодня на большой доводили!..

Анна Михайловна догадалась, что на современном школьном жаргоне "тряпошник" означает тройку".17

В 1960-е гг. тройку могли называть "трёшманкой":

"- Я хочу о тебе написать в "Пионерскую правду", - сказал Валерик...

- Это зачем? - Голос у Любы чуть построжал. - По русскому трёшманки получаешь, а хочешь писать в "Пионерскую правду"? Не стыдно?"18

Фото: ТАСС
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"Двойки" и "единицы", как и до революции, вновь стали называть "парами" и "колами"19. Причем оценку "2" вскоре стали называть еще и "гусем". Читаем в повести В. Мелентьева 1958 г.: "Известно, что стоит однажды получить "гуся" (так у нас называют двойки) по какому-нибудь предмету, как потом от них не отвяжешься"20. А вот пример из повести В. Рыжакова 1971 г.: "Из школы мы шли не спеша. В портфелях у нас покоилось по жирному "гусю", и торопиться нам было как-то не с руки"21. "Гусей" кое-где переименовали в "лебедей": "Я пообещал ему, что... если он... ничего не ответит, то я не только поставлю ему "два", но нарисую "лебедей" на месте всех точек... напротив истоминской фамилии"22.

Пятибалльная система оценок действует в нашей школе непрерывно уже более семидесяти лет. Тем, возможно, интереснее было заглянуть в краткое "непятибалльное" прошлое. А читатель пусть вспомнит из своей школьной жизни какой-нибудь "двояк", "гуся" или "тройбан". И улыбнется.

Фото: ТАСС
Как школьными диктантами воспитывали учеников 70 лет назад

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