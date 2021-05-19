Китай отменил запуск космического корабля "Тяньчжоу-2"

По техническим причинам пришлось перенести запуск китайского грузового корабля "Тяньчжоу-2", который должен был направиться к базовому модулю космической станции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, планировалось, что корабль стартует в ночь на четверг по пекинскому времени (около 20:00 по московскому времени в среду). Но полет пришлось отложить.

Цель запуска "Тяньчжоу-2" - доставка груза к строящейся космической станции "Тяньгун". Это произойдет впервые.

Первый запуск космического "грузовика" "Тяньчжоу-1" состоялся весной 2017 года с грузом для космической лаборатории "Тяньгун-2". Стартовая масса корабля, длина которого - девять метров, а диаметр - более трех метров, составляет 13 с половиной тонн, полезная нагрузка - шесть с половиной тонн.

Дата нового запуска "Тяньчжоу-2" пока не названа.