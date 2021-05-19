Коллекторов не смогут привлекать для взыскания долгов по оплате коммуналки

Управляющим компаниям (УК) запретят привлекать коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилье и жилищно-коммунальные услуги. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Как подчеркнула автор поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая, законопроект обеспечивает комплексный взгляд на решение тех вопросов, которые ежедневно интересуют миллионы граждан нашей страны. По ее словам, поддержка инициативы обеспечит дополнительные гарантии со стороны государства в сфере ЖКХ.

Парламентарий напомнила, что коллекторам уже запрещено работать с гражданами по указанной теме. "Однако жизнь показала, что управляющие компании и коллекторы нашли квазиформу передачи данных правоотношений через агентские договоры и соглашения", - пояснила депутат. Подготовленный законопроект, по ее словам, полностью закрывает возможность работы коллекторов с гражданами по вопросам ЖКХ.

Еще одна норма гласит: если УК передает профессиональному участнику рынка какую-либо информацию, то должна быть обеспечена полная защита персональных данных. "Если права и требования и обслуживание передаются также другому профессиональному участнику рынка, за ним устанавливается обязанность исполнения всех ранее взятых перед жильцами дома обязательствах предыдущей УК", - подчеркнула Ирина Яровая.

Наряду с УК этот проект также касается ТСЖ, жилищных кооперативов и т. п.