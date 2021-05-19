Командование ВС США отчиталось о процессе вывода войск из Афганистана

Процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен примерно на 13-20 процентов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Центрального командования ВС США.

Уточняется, что Пентагон вывез около 115 военно-транспортных самолетов C-17. Более пяти тысяч единиц оборудования переданы Агентству по тыловому обеспечению минобороны США для уничтожения, пишет ТАСС.

"Вывод войск пока проходит без серьезных инцидентов, и мы ожидаем, что так и будет дальше", - цитирует РИА Новости выступление спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада на слушаниях в комитете палаты представителей США по иностранным делам.

Напомним, 14 апреля Байден заявил, что с первого мая США начинают вывод своих войск из Афганистана. Президент собрался завершить этот процесс к 11 сентября 2021 года. Вслед за Белым домом решение о выводе войск было принято и странами НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, "мы вместе вошли в Афганистан, и мы вместе выходим из него".