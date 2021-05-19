Наши корреспонденты заглянули в производственный цех "Славянского базара"

Фестиваль в Витебске - это не только песни и уличные карнавалы, но и Город мастеров и красивые брендовые сувениры. Репортеры "СОЮЗа" побывали в творческих мастерских Центра культуры "Витебск" и познакомились с авторами и разработчиками фестивальной продукции.

..."Интернет-центр", который готовится к переименованию в BAZART, - торговый объект-мастерская. Именно здесь с помощью специальных технологий и оборудования выпускают эксклюзивную продукцию, которая уже украшает специальные стенды в кассах города. А также наложенным платежом отправляется по почте прямиком к заказчикам.

Заведующая филиалом "Интернет-центр" Ольга Соколова рассказывает:

- У нас работает свой интернет-магазин BazArt.deal.by. Большинство заказов приходит из различных регионов Беларуси, но в последнее время нашей продукцией все активнее интересуются и россияне. Сейчас прорабатываем логистику поставок сувенирных товаров на территорию Российской Федерации. Наши изделия (а это не только сувениры, но и памятные подарки) - оригинальные, произведены с использованием логотипов фестиваля и красивых видов Витебска.

Пока беседуем, мастер Ольга Куличкова занята скрупулезной работой - готовит для заказчиков партию оригинальных брелоков. Ее коллега Маргарита Баранок демонстрирует яркую фестивальную майку с цифрой 30 в центре, окруженную васильками. Впечатляет. Ольга Соколова показывает, как наносится специальная юбилейная печать на кружки - они играют всеми цветами радуги. Из такой изысканной посуды даже как-то неловко пить обычный чай...

- В этом фестивальном сезоне мы разработали много новинок, - знакомит с ассортиментом заведующая филиалом. - Учитываем все современные модные веяния. Стараемся, чтобы любой гость "Славянского базара в Витебске" нашел себе вещь по душе и по вкусу. Чтобы теплые воспоминания о посещении фестивальной столицы Беларуси долго грели его сердце.

Значки, магниты, ручки, блокноты, флажки, кружки и майки - это уже классика, кстати, всегда востребованная. Всего наименований сувениров и подарков уже несколько десятков. Чтобы посмотреть, насколько они популярны, отправляемся в ближайшую к Летнему амфитеатру кассу - на площадь Свободы. На прилавках в специальном шкафу - пестрое разнообразие. От так называемой мелочовки до очень даже солидных вещей.

Вот обложки для паспорта, украшенные символикой "Славянки". Красивые кепки, носочки, разнообразные маечки, костеры под кружки, открывашки, рамки для фото, пазлы и копилки для детишек. А еще - палки для селфи, универсальные бамперы для телефона, спортивные бутылки, декоративные разделочные доски и оригинальные часы с циферблатом на фоне моря ярких васильков...

- Фестивальные товары витебчане и гости города охотно покупают вместе с билетами, - вводит в курс дела кассир. - Темпы реализации квитков на концерты ускоряются, значит, и обладателей юбилейных сувениров становится все больше. Многие покупают вещи в подарок родным и близким, приезда которых ждут именно к началу "Славянского базара в Витебске". Это уже традиция.

А вот и покупатель. Дмитрию Хлюстину 26 лет. Рабочий местного деревообрабатывающего предприятия специально пришел сюда в свой выходной, чтобы подготовиться к "базару":

- Посмотрел программу фестиваля, выбрал наиболее интересные для меня выступления, - Дмитрий берет сразу три билета. - Хочу побывать на "Ритмах лета", "Шансоне" и закрытии. На церемонию торжественного открытия билет возьму чуть позднее. Кстати, к сувенирам тоже присматриваюсь: в июле из России собираются приехать друзья.

Сегодня фестивальные подарки и сувениры непосредственно в городе можно купить в кассах "Центра культуры "Витебск" - возле Летнего амфитеатра, на площади Победы, в КЗ "Витебск", а также Духовском круглике и парке имени Советской Армии. Организаторы обещают, что ближе к фестивалю ассортимент станет еще разнообразнее.

С приходом тепла и летнего настроения подключаются к фестивальной волне различные предприятия и организации региона. Технологи разрабатывают оригинальные рецепты, модельеры - новые проекты. Так что вкусных лакомств в виде кондитерских изделий, мороженого и других товаров с символикой "Славянского базара в Витебске" будет предостаточно.

В прошлом году на "Славянском базаре" успешно работали более 100 волонтеров. Фото: Антон Степанищев

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Дирекция фестиваля ищет добровольных помощников - активных, стрессоустойчивых, исполнительных, пунктуальных, доброжелательных... Что требуется? До 14 июня заполнить анкету по ссылке и ждать приглашения. Не забыть рассказать о себе, о своих талантах и опыте работы волонтером. Приветствуется знание иностранного языка. В 2020 году был большой поток желающих из многих городов Беларуси. Из них отобрали 110 человек. Ребята работали в службе встречи и отправки и даже администраторами в летнем амфитеатре. Кроме того, бригада волонтеров работает на фестивале уличного искусства "На семи ветрах", который также проходит в рамках "Славянского базара".