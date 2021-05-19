Космонавта Романа Романенко наградили медалью за вклад в укрепление обороны России

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко награжден медалью Министерства обороны "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".

Вручил награду в ходе заседания думского комитета по обороне глава комитета по обороне, депутат Госдумы, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. Космонавт отметил, что признателен за высокую оценку своей работы.

"Защита Отечества - мое призвание и профессия, буду и дальше по мере сил служить России и её гражданам!", - сказал Романенко.

Медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" была учреждена в 2019 года. Согласно положению о награде, медалью могут награждаться военные и гражданский служащие Вооруженных Сил России и другие граждане за развитие взаимодействия Вооруженных Сил РФ с органами государственной власти различных уровней и органами местного самоуправления.