Лавров прибыл в Рейкьявик, где встретится с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в исландскую столицу Рейкьявик для участия в министерской сессии Арктического совета. Ожидается, что министр также проведет несколько двусторонних встреч, в частности - с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

Делегация РФ прибыла в международный аэропорт Кефлавик. По плану, сегодня состоится рабочий ужин глав МИД стран-членов Арктического совета и переговоры Лаврова с Блинкеном.

Отметим, что это будет первая очная встреча двух глав дипломатии с момента назначения Блинкена на пост госсекретаря США.