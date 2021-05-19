Лавров: Россия будет содействовать председательству Таджикистана в ОДКБ

Россия будет содействовать председательству Таджикистана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Особое внимание на сегодняшних переговорах мы уделим нашей совместной работе в ОДКБ и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества - прим. "РГ"), учитывая, что Таджикистан председательствует в этих организациях. Будем всячески содействовать тому, чтобы эта работа была успешной. Уверен, что сегодняшнее официальное заседание позволит продвигать наше союзничество на более высокий уровень", - сказал Лавров.

Напомним, что сегодня в Душанбе состоится заседание совета министров иностранных дел стран ОДКБ.