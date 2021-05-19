Льготы по страховым взносам для резидентов ТОР могут продлить

Минэкономразвития подготовило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие продление срока применения льгот страховых взносов для резидентов отдельных территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минэкономразвития предлагает внести в закон возможность по решению правительства продлевать для отдельных ТОР период, в течение которого зарегистрированные резиденты смогут получать льготы, но на срок не позднее 31 декабря 2024 года.

Сейчас Налоговый кодекс устанавливают льготную ставку по страховым взносам для резидентов ТОР в 7,6% вместо 30% на 10 лет. При этом льгота действует только для тех резидентов, которые были зарегистрированы в ТОР в течение трех лет с момента создания преференциального режима в моногороде.

Продление льготного периода страховых взносов повысит инвестиционную привлекательность и позволит создать дополнительные возможности для диверсификации экономики моногородов и создания новых рабочих мест, отметили в Минэкономразвития.