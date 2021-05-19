Макрон отметил открытие террас кафе во Франции чашкой кофе

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс отметили ослабление карантинных мер в стране и, как следствие, открытие террас кафе и ресторанов чашечкой кофе в одном из заведений недалеко от Елисейского дворца. В ходе трансляции в эфире телеканала BFMTV видно, как Макрон и Кастекс оживленно дискутировали на террасе, где находились и другие посетители.

Напомним, с сегодняшнего дня впервые с октября прошлого года во Франции вновь заработали кафе, бары и рестораны - правда, пока только на террасах и на 50 процентов от общей вместимости. За одним столом могут быть максимум шесть человек. Это произошло в рамках второго этапа снятия коронавирусных ограничений в стране, который также предполагает открытие культурных заведений - музеев, театров и кинотеатров. Залы в последних, а также банкетные залы и цирки должны будут заполняться пока только на 35 процентов, а зрители будут сидеть через два кресла друг от друга - максимум 800 человек. Что касается музеев, то они должны выделить по восемь квадратных метров на каждого посетителя. Аналогичный "метраж" действует и для вновь открывшихся магазинов не первой необходимости.

Заработают также библиотеки, которые будут выделять по два места на человека. Снова будут проводиться фестивали под открытым небом с максимальным разрешенным число посетителей в тысячу человек. Также в стране переносится комендантский час - с 19.00 на 21.00.

На фоне новых послаблений Макрон призвал граждан "оставаться бдительными", но также посоветовал "жить моментом": "Давайте привыкнем жить в настоящем моменте... Вчера террасы не были открытыми, сегодня они открыты. Если у нас получится совместно организовать усилия, продолжать вакцинацию, поддерживать коллективную дисциплину граждан, нет причин, чтобы мы не продолжили прогрессировать".