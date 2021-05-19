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19.05.2021,  
11:10
Текст:  Николай Грищенко

Ми-28НМ "Ночной охотник" сравнили по эффективности со штурмовиком

Вертолет Ми-28НМ по эффективности огневого воздействия и многообразию поражаемых целей сравнили с самолетом-штурмовиком. При этом ни один из зарубежных вертолетов не может тягаться с "Ночным охотником" по объему решаемых на поле боя задач.

Как сообщил ТАСС конструктор АО "НЦВ Миль и Камов" Виталий Щербина, основным отличием ударного вертолета Ми-28НМ от машин из других стран является его многофункциональность и большой состав применяемого бортового вооружения.

"Вертолет Ми-28НМ в отличие от западных и восточных конкурентов способен действительно в любую погоду эффективно вести боевые действия и применять управляемое и неуправляемое вооружение по широкой номенклатуре целей", - подчеркнул он.

Речь идет не только об уничтожении общепринятых для вертолетов целей - танков, бронетехники и подразделений пехоты противника, но командных пунктов, складов, узлов связи и управления, зенитных установок и даже закопанных в землю долговременных огневых точек.

Фото: ПАО Роствертол
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"Такая многофункциональность поражает - номенклатура целей не уступает той, что имеют самолеты-штурмовики. Ни один из зарубежных вертолетов не может сравниться с Ми-28НМ по объему решаемых задач и номенклатуре поражаемых объектов", - резюмировал Виталий Щербина.

Напомним, что недавно "Николай Михайлович", так пилоты называют Ми-28НМ, получил на вооружение дальнобойную легкую управляемую ракету класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Она позволяет вертолету, не входя в зону ПВО, поражать цели, в том числе воздушные, на расстоянии 25 километров.

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