МИД РФ: Москва не видит оснований для пересмотра позиции по ДОН

Москва не видит оснований для пересмотра своей позиции по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает, оснований для пересмотра нашей линии не видим", - заявил замминистра в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривался вопрос о денонсации ДОН.

Он также отметил, что у США было достаточно времени на раздумья по вопросу возвращения в ДОН и если бы они хотели "пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они бы могли это сделать моментально".