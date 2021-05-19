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19.05.2021 11:35
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва не видит оснований для пересмотра позиции по ДОН

Текст: Диана Ковалева
Москва не видит оснований для пересмотра своей позиции по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Госдума денонсировала Договор по открытому небу

"Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает, оснований для пересмотра нашей линии не видим", - заявил замминистра в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривался вопрос о денонсации ДОН.

Он также отметил, что у США было достаточно времени на раздумья по вопросу возвращения в ДОН и если бы они хотели "пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они бы могли это сделать моментально".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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