Микробиолог рассказала об опасности употребления минеральной воды

Специалисты считают, что в некоторых случаях минеральная вода может нанести вред здоровью. При этом следует обращать внимание на количество выпитой минералки.

Как рассказала РИА Новости микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход, 200 миллилитров воды, обогащенной магнием, который не содержится в нужном количестве в питьевой воде, принесет пользу человеку.

Однако долго пить только минеральную воду не рекомендуется из-за содержащихся в ней солей. При ежедневном употреблении такой жидкости в больших количествах может нарушиться водно-солевой обмен в организме.

"Сначала это может проявляться появлением отеков, а в дальнейшем может осложниться и образованием песка или камней в почках", - отмечает Валентина Скороход.