Минюст предлагает создать реестр злостных алиментщиков

Министерство юстиции планирует создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов. На должников, занесенных в список, будут накладываться дополнительные ограничения. Идею озвучил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Злостным алиментщикам, взятым на особый контроль, придется, возможно, согласовывать с судебным приставом свои поездки, а также регулярно отчитываться о своих доходах.

"Предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал Константин Чуйченко.

Он отметил, что ведомство предлагает "установить обязанность недобросовестных должников по алиментам, после включения в реестр, а далее - ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах".

Если окажется, что должник предоставил недостоверные сведения, умолчал о каком-то имуществе, предлагается наделить Федеральную службу судебных приставов (ФССП) полномочиями на подачу в суд заявления об обращении взыскания на такое имущество и привлечения алиментщика к ответственности, вплоть до уголовной.