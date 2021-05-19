Минюст разрешит заключенным ограниченно пользоваться интернетом

Заключенные могут получить возможность ограниченно пользоваться интернетом для получения официальной информации, например, на сайтах судов и органов государственной власти. Предложение прозвучало в ходе выступления министра юстиции России Константина Чуйченко в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Глава ведомства отметил, что Минюст готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. В том числе планируется отменить излишние запреты.

"Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил Константин Чуйченко.

В частности, по его словам, "предполагается доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти". В числе других предполагаемых изменений - предоставление заключенным телефонных разговоров с несовершеннолетними детьми единственному родителю в течение 24 часов с момента разрешения, возможность идентификации с использованием технических средств, например, по отпечатку пальца, увеличение личного времени.