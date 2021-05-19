Минсельхоз: Роста цен или дефицита сыров и мороженого не ожидается

Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого из-за введения обязательной маркировки этих товаров, сообщили в ведомстве.

По оценке министерства, запасов этих молочных продуктов в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения.

Маркировка этих товаров станет обязательной с 1 июня, и российские производители выразили готовность выпускать маркированную продукцию с этой даты, отмечают в Минсельхозе. Однако там признают необходимость продолжить работу, чтобы снять все технические вопросы при внедрении системы, работе типографий и поставках оборудования.

Чтобы минимизировать возможные риски при переходе к обязательной маркировке, Минсельхоз предложил изменить правила маркировки товаров, которые произведены до 1 июня, рассказали в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, что до 40% российских производителей мороженого могут к 1 июня не успеть подготовиться к введению маркировки из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования. По информации издания, чтобы избежать этой проблемы, в Минсельхозе предлагают сформировать запас сыров и мороженого и не штрафовать производителей в течение нескольких месяцев, пока не удастся снять все технические проблемы.

В России маркировка молочной продукции началась с 20 января 2021 года. Пока она проходит в добровольном порядке. Обязательной она станет с 1 июня 2020 года - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только через три года - с 1 декабря 2023 года - начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки.