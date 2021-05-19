Мишустин утвердил новый порядок регистрации по месту жительства и пребывания

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок регистрации по месту жительства и по месту пребывания. Правила начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Регистрация станет доступна в электронной форме на портале Госуслуг. Для оформления прописки можно будет подать заявление на Госуслугах, а затем явиться в регистрирующий орган за отметкой в паспорте. Чтобы сделать временную регистрацию, ходить по инстанциям вообще не придется. Заявитель сможет получить свидетельство по почте.

Правилами также установлен экстерриториальный принцип услуги. Граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, в городах федерального значения - любое профильное подразделение на их территории.