Москва выступает за создание армяно-азербайджанской комиссии по демаркации границы

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Россия предложила создать комиссию Армении и Азербайджана для делимитации и демаркации границы между двумя странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку... По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника", - заявил министр.

Он добавил, что Москва также в рамках ОДКБ сообщила другим странам-участницам о своих усилиях, предпринимаемых для урегулирования инцидента на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, сегодня в Душанбе состоится заседание совета министров иностранных дел стран ОДКБ.