"Мустай Карим" вернулся из первых круизов 2021 года

"Мустай Карим" - единственный за долгое время построенный в нашей стране пассажирский теплоход, который относится к классу "река - море". В этом году судно покоряет сразу два моря - Черное и Азовское. Это единственный подобный туристический маршрут в России, аналогов которому не существует.

Теплоход "Мустай Карим" - единственный круизный корабль, который может проходить под мостами Петербурга без их разведения. Фото: пресс-служба "ВодоходЪ"

Не ласточка - лебедь

Непростая эпидемическая ситуация и закрытые границы дали мощный стимул развитию внутреннего российского туризма. К чести российских операторов путешествий, этот вызов они приняли достойно и не разочаровали сограждан, предложив разнообразные маршруты и высокий уровень сервиса. Показателен пример теплохода "Мустай Карим", который сегодня с гордостью рассекает водные просторы, настоящего символа восстановления и развития круизного судоходства в России.

Пассажирский флот в России устарел и технически, и морально. Особенно это касается двух-трехпалубных теплоходов, возраст абсолютного большинства которых давно превысил 50 лет, а модернизация не проводится долгие годы. На этом фоне "Мустай Карим" - не просто "первая ласточка", а полноценный лебедь. Его появление вселяет надежду на то, что Россия может стать не потребителем, а производителем круизных судов для мирового рынка.

Крупнейший круизный теплоход класса "река - море", построенный в ХXI веке на российском заводе для российской компании "ВодоходЪ" и курсирующий по водным просторам родины, совершил свое первое путешествие в августе прошлого года.

Маршруты теплохода компании "ВодоходЪ" проложены по водным артериям родины, там, где становилось государство и ковалась его слава, где черпает силы и вдохновение душа России и населяющих ее народов. Музыка этой души слышна уже в названиях маршрутов: "Родники русской культуры", "Очарование русской провинции", "К истоку великой реки", "Путешествие по Верхней Волге", "Города античного наследия", "Мелодия двух морей", "Восточная сказка", "Сердце Дона", "Две столицы", "Люблю тебя, Москва". Экскурсии во время круиза затрагивают официальные и неофициальные символы державы: места воинских побед, жемчужины культуры, технические и научные достижения разных лет.

Техника новейшего времени

Проект этого круизного пассажирского лайнера разработан ООО "Морское Инженерное Бюро" в 2010-2015 годах по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках ФЦП "Развитие гражданской морской техники".

Теплоход начали строить на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в марте 2017 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 2019-го, и до августа 2020 года проходили ходовые испытания. Круизная компания "ВодоходЪ" приняла решение назвать судно-пионер в честь знаменитого башкирского поэта и драматурга Мустая Карима, столетие со дня рождения которого отмечали в 2019 году.

В теплоходе новая инженерная конструкция гармонично соединена с современным дизайном, отличающим новое поколение европейских "круизников". Новый отечественный лайнер "Мустай Карим" можно считать инновационным во всем. Нет смысла в одной статье углубляться в технические детали проекта, отметим лишь некоторые особенно яркие характеристики.

Лайнер "Мустай Карим" можно считать инновационным во всем

Это первое пассажирское судно на винто-рулевых колонках, что обеспечивает ему маневренность даже в ограниченном пространстве - например, в портах, на шлюзах, каналах и при проходе под мостами. Кстати, "Мустай Карим" - единственное круизное судно, которое может проходить под знаменитыми разводными мостами Санкт-Петербурга.

Судно имеет характерную форму с вертикальным форштевнем, благодаря чему его не поднимает волной и не раскачивает. Управление теплоходом осуществляется не с помощью традиционного штурвала, а двумя джойстиками.

"Мустай Карим" - единственный за долгое время построенный в нашей стране пассажирский теплоход, который относится к классу "река - море". В этом году судно покоряет сразу два моря - Черное и Азовское. Это единственный подобный туристический маршрут в России, аналогов которому не существует.

Современный отель на воде

"Мустай Карим" спроектирован по принципу пятизвездочного отеля. Как только оказываешься на борту, сразу становится понятно, почему круизы на нем вызывают интерес среди опытных туристов. Вместо кают - сьюты и делюксы с панорамными окнами. Вместо компактного пространства - фантастический размах: одна только солнечная палуба площадью в семьсот квадратных метров. Ни о какой стереотипной тесноте или иных ограничений речь не идет. Речь - исключительно о комфорте.

Все круизы, созданные компанией "ВодоходЪ" для теплохода "Мустай Карим", - это не просто разнообразные путешествия с уникальными маршрутами, а пример того, как культура и традиции интерпретируются и становятся частью большого путешествия. Стираются границы между внешним миром и миром внутренним, в который погружаются туристы, возвращаясь с экскурсий на борт. Новая география переходит в новую гастрономию. Каждое блюдо в меню, от карельской морошки до астраханских рыбных специалитетов, напоминает о точках на карте круиза и помогает еще больше проникнуться атмосферой мест.

Ресторанами общественное пространство не ограничивается. На борту представлена целая система баров, каждый из которых имеет свой почерк. Первый - "Башкирия" - настоящая звезда "ночной жизни". Второй - с говорящим названием "Панорама": из его окон открывается живописный вид на воду. Здесь можно стать музыкальным гурманом: джазовые концерты и разнообразные вечерние шоу проходят с неизменным успехом. Кроме того, на судне оборудована винная библиотека, где собраны марки из самых разных стран. Идеальное место для вдумчивой дегустации и погружения в винную культуру, ведь тут проводят лекции сомелье и виноделы.

Излюбленный ритуал пассажиров - перевести дух после насыщенного дня в спа-центре. Там в распоряжении гостей сауна, хаммам, массажные кабинеты, тренажерный и йога-зал. Гедонизм и здоровый образ жизни идут рука об руку и не вступают в противоречие.

С любовью к России

Россияне за последний год убедились в том, что внутренние круизы - это интересно, надежно, безопасно и престижно. А еще путешествие на комфортабельном теплоходе-отеле по российским рекам, озерам и морям - прекрасный способ ближе узнать свою страну.

Компания "ВодоходЪ" в навигацию 2021 года представляет уникальную линейку круизов на теплоходе "Мустай Карим" по европейской части России разной длительности - от трех дней до двух недель. Самым сложным становится выбрать между направлениями: разводными мостами Петербурга и величественным Крымским мостом, звенящей тишиной карельских озер в белые ночи и разноцветьем Поволжья, волшебными кружевами Золотого кольца и изобилием Кубани, восточной сказкой Татарстана или фантастическими деревнями Кижского архипелага.

Совсем недавно словосочетание "внутренний туризм" вызывало скепсис у путешественников, но сегодня отдых в России может быть по-настоящему комфортным, интересным, вкусным и разнообразным. Те, кто планирует отправиться в речной круиз и выберет для своего путешествия теплоход "Мустай Карим", смогут убедиться в этом уже в ближайшем будущем. Великая и щедрая Россия откроется для них новыми гранями.

Справка

Теплоход "Мустай Карим". Класс "река - море". Длина судна - 141 м, ширина - 16,82 м, осадка - 3 м, 151 каюта, 309 посадочных мест. Теплоход оснащен высокотехнологичным навигационным оборудованием и развивает скорость до 22,5 км/ч. Это первый круизный теплоход, построенный в нашей стране за последние 60 лет.

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