На экраны выходит лента "263 ночи"

Судьба тех, кто оказался за колючей проволокой в Минском гетто, могла оборваться в любой момент.

Вариантов для спасения было немного - и печник Пинхус Добин решился на отчаянный шаг. В небольшом доме он построил подвал со входом через духовой отсек печи. Там до прихода Красной армии добровольно заточили себя 26 человек. В полной антисанитарии, темноте, при нехватке воздуха, еды и воды спасающие свою жизнь люди провели под землей девять месяцев.

В роли рассказчика за кадром - народный артист России Аристарх Ливанов

И это не сценарий триллера. Такое случилось на самом деле. Историю увековечили на экране - летом пройдет мировая премьера анимационного фильма "263 ночи". Повествование ведется от лица самого маленького участника событий. Когда началась война, Ефиму Гимельштейну было шесть лет.

- До сих пор не могу поверить, что это было на самом деле, - поделилась эмоциями режиссер анимационного фильма "263 ночи" Ирина Тарасова. - Но история реальная, хоть и рассказана в художественном жанре.

Анимация - результат совместных усилий Беларуси, России и Израиля. Поэтому мировая премьера в этих странах намечена летом в один день. Для зрителей будет и еще одна возможность - показ планируют на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

К слову

Сценарий картины написал Константин Андрюшечкин по мотивам литературного произведения Бориса Герстена. Он собрал рассказы жильцов подземелья в одно повествование. Художник-постановщик фильма - Анна Емельянова, композитор - Юрий Поволоцкий, звукорежиссер - Виктор Морс. В роли рассказчика за кадром - народный артист России Аристарх Ливанов. Некоммерческий показ анимационной картины "263 ночи" приурочили к празднованию Дня Победы. Он состоялся в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.